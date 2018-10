Les Dodgers égalent la série face aux Brewers

Un circuit de deux points de Justin Turner en fin de match a permis aux Dodgers de Los Angeles de signer une victoire de 4-3 face aux Brewers, samedi, à Milwaukee, et de créer l’égalité 1-1 dans la série de championnat de la Ligue nationale.

Les Dodgers étaient menés 3-2 lorsque Turner a catapulté une offrande du releveur Jeremy Jeffress de l’autre côté de la clôture en huitième manche. Chris Taylor l’a précédé au marbre.

Jeffress a encaissé le revers, lui qui a accordé deux points, trois coups sûrs et un but sur balles en une manche de travail.

Une avance bousillée

Les Brewers ont laissé filer une avance de trois points qu’ils s’étaient forgée en milieu de rencontre. Orlando Arcia avait donné le coup d’envoi pour l’équipe locale en étirant les bras en cinquième manche. Quelques instants plus tard, Ryan Braun doublait l’avance des siens avec un roulant qui a permis à Wade Miley de croiser le marbre.

Travis Shaw a porté l’avance des Brewers à 3-0 en sixième en claquant son premier circuit des séries éliminatoires.

La réplique

Les Dodgers ont répliqué en septième manche alors que Cody Bellinger a poussé Max Muncy à la plaque avec un simple.

Austin Barnes a ensuite soutiré un but sur balles à Jeffress alors que les sentiers étaient remplis. Manny Machado a croisé le marbre sur la séquence.

C’est Pedro Báez qui a empoché la victoire. En une manche et un tiers de travail, le releveur des Dodgers n’a accordé qu’un but sur balles en plus de retirer un frappeur sur des prises.

Le troisième affrontement de la série de championnat de la Nationale entre les Brewers et les Dodgers sera présenté lundi, à Los Angeles.

Les Brewers avaient remporté le premier match par la marque de 6-5, vendredi soir, à Milwaukee.