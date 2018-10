Les Sags s’inclinent 4-3 à Shawinigan

Shawinigan | Les Saguenéens de Chicoutimi ont joué avec le feu et ont fini par se brûler. La troupe de Yanick Jean a décidé de montrer signe de vie seulement dans les 20 dernières minutes du match pour finalement s’incliner par la marque de 4-3 face aux Cataractes.

Les Sags ont montré des signes de fatigue après avoir disputé six rencontres au cours des 10 derniers jours, mais il ne s’agissait pas d’une excuse aux yeux du pilote, Yanick Jean, qui a vu ses hommes se réveiller plus tard que prévu.

«Une game de hockey, ça ne se gagne pas en 20 minutes. C’est comme si tu dis à un enfant de ne pas mettre les doigts sur le poêle parce que ça va brûler. Tant et aussi longtemps qu’il ne l’aura pas mis, il ne comprendra pas. Quand il l’aura mis, il ne le refera plus jamais. Je pense qu’aujourd’hui, on s’est brûlé», a soupiré Jean.

Trop peu, trop tard

Les Cataractes ont ouvert le pointage à mi-chemin en première période quand Jérémy Martin s’est pris pour un frappeur de baseball en saisissant une rondelle au vol avant de battre le gardien Zachary Bouthillier.

La réplique des Sags est venue rapidement lorsque Théo Rochette a vu sa passe être redirigée derrière Lucas Fitzpatrick qui s’est montré vigilant en début de match.

La troupe de Daniel Renaud a ensuite trouvé le moyen de chasser Bouthillier du match. Les attaquants Valentin Nussbaumer, Vincent Senez et Mavrick Bourque ont uni leur effort pour aider les Cats à retraiter au vestiaire avec une avance de 4-1 après 40 minutes.

Lors du troisième vingt, les hommes de Jean ont dominé leur adversaire leur laissant seulement une chance de marquer. C’est à l’autre bout de la patinoire qu’il y a eu de l’action où Justin Ducharme et Jesse Sutton ont inscrit leur nom sur la feuille de pointage réduisant la marque à 4-3.

Les Saguenéens se prépareront maintenant à recevoir la visite des Remparts de Québec ce jeudi au Centre Georges-Vézina.