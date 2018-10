Toronto: un corps pourrait avoir été enterré sous un autre nom

TORONTO – La mystérieuse disparition d’un musicien torontois pourrait finalement être élucidée. L’hypothèse la plus plausible, pour l’heure, veut qu’il ait été enterré sous un autre nom, en août dernier, après qu’on l’eut confondu avec un homme qu’on croyait mort à la suite d’une chute.

Or, ce dernier vient de se manifester et il est sain et sauf, à la grande surprise des autorités et de ses proches.

Scott Cushnie, un pianiste respecté âgé de 80 ans, aurait été enterré sous un autre nom pendant que ses amis et sa famille étaient activement à sa recherche depuis des semaines, a rapporté le National Post.

Les autorités doivent exhumer les restes en question afin de confirmer s’ils sont ceux de M. Cushnie ou non.

«Ces quelques semaines ont été absolument ahurissantes», a dit Andrea Reid, une amie proche de M. Cushnie qui avait signalé sa disparition à la police torontoise.

«Scott a eu une vie très unique et, pour lui, d’avoir une fin unique, je suppose que cela semble approprié à bien des égards», a-t-elle confié.

C’est vraisemblablement dans la nuit du 7 août dernier où il y aurait eu erreur sur la personne. Toronto était alors secouée par une tempête qui a provoqué des inondations urbaines. Les services d’urgence étaient débordés, ce qui pourrait expliquer la confusion sur l’identité de la victime.

Cette nuit-là, un homme sans pièces d’identité qui avait fait une chute a été conduit dans un hôpital où son décès a été constaté. C’est à ce moment-là que les choses se sont compliquées: on croit, à ce stade-ci de l’enquête, que l’hôpital aurait prévenu la police qu’un homme non identifié était décédé. Or, sa description concordait avec celle d’un homme dont la famille avait signalé la disparition. Le corps aurait ainsi été remis à la famille, qui aurait par la suite procédé à son enterrement.

Tant la police de Toronto que le coroner en chef de l’Ontario poursuivent leur enquête.