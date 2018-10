Un émondeur s’électrise à Sainte-Foy

Les pompiers de Québec ont porté secours à un émondeur en difficulté, samedi matin, dans l’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. L’homme s’en tire heureusement avec des blessures non létales.

La victime, qui aurait une formation d’émondeur, mais qui travaillait à titre personnel pour des amis, a subi une décharge électrique alors qu'il effectuait des travaux à une trentaine de pieds du sol près d'une résidence de la rue de Nerval.

Selon la police de Québec, une partie de son équipement aurait effleuré un fil électrique.

L’homme a subi des blessures à la main gauche et au mollet droit et il n’était plus en mesure de se déplacer.

Ce sont des pompiers de l’équipe GRIMP, spécialisée dans l’intervention en milieux périlleux, qui l’ont sorti de sa fâcheuse position à l’aide d’un harnais. Il était conscient et respirait.

Il a été transporté dans un centre hospitalier où on ne craint pas pour sa vie.