Une autre maladie pourrait menacer le cerf sauvage

« Nous devons absolument nous inquiéter de la tuberculose bovine, même si les projecteurs sont mis présentement sur la MDC. La propagation de ces pathogènes vient toute du même problème. On ne le réglera pas si on n’attaque pas la cause qui est de mettre des animaux sauvages en captivité », soutient Darrel Rowledge, directeur de l’Alliance for Public Wildlife, un organisme qui assure la conservation de la vie sauvage.