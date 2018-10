Une étoile montante

Encore inconnue il y a cinq ans, Diane Rouxel a rapidement réussi à se faire un nom dans le milieu du cinéma français. Après avoir multiplié les seconds rôles à l’écran, la jeune actrice hérite d’un premier grand rôle au cinéma dans le film Volontaire, qui a pris l’affiche hier.

Diane Rouxel ne cache pas que son ascension dans le monde du cinéma a été rapide et inattendue. Il y a encore cinq ans, la jeune femme faisait du skateboard dans les rues de Paris et entreprenait des études en design. Puis, une rencontre imprévue a changé sa vie : un ami l’a présentée au réalisateur américain Larry Clark qui s’apprêtait à tourner son film The Smell of Us à Paris. Et contre toute attente, elle a décroché un rôle important dans ce film.

« Le métier d’actrice n’était pas vraiment dans mes plans à ce moment-là », admet Diane Rouxel en entrevue au Journal le mois dernier.

« J’ai grandi en Haute-Savoie, dans les Alpes, donc il y avait très peu de cinéma autour de moi. Je suis arrivée à Paris à 17 ans et il m’arrivait d’accompagner une amie comédienne à des auditions. J’apprenais toujours les textes au cas où on déciderait de me faire aussi passer l’audition. Donc j’en avais envie au fond de moi. Puis, quand j’ai vu qu’il y avait une petite brèche qui s’ouvrait avec le tournage de The Smell of Us, j’ai abandonné mes études et je me suis dit que je me donnais deux ans pour voir si ça pouvait fonctionner. Ça fait cinq ans maintenant et je m’accroche toujours ! »

Personnage complexe

Dans le film Volontaire, Diane Rouxel joue son rôle le plus important à ce jour à l’écran, celui d’une jeune femme qui décide de s’engager dans la Marine nationale : « C’est un personnage complexe. Elle a l’air fragile, mais elle est très déterminée », observe l’actrice de 25 ans.

« C’était aussi un rôle très physique qui m’a demandé une grosse préparation en amont. J’ai passé trois mois avec un coach sportif, un ancien commando qui s’est assuré que je sois en forme. Je ne connaissais rien au milieu de la marine, alors il a aussi fallu que je m’imprègne de cet univers-là. Je me suis documentée, j’ai rencontré des marins, des commandos. Il y avait quelque chose à porter avec ce film. »

Pour le tournage de Volontaire, Diane Rouxel a eu la chance de partager plusieurs de ses scènes avec Lambert Wilson, un acteur qu’elle a toujours admiré : « J’étais très impressionnée au début, mais au final, c’était très facile de jouer avec lui. Il a été d’une grande bienveillance », raconte-t-elle.

Le film Volontaire a pris l’affiche hier.