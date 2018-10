Unir ses forces pour croître plus vite

Il y a trois ans, une cinquantaine de studios de jeux vidéos ont décidé de regrouper leurs forces pour former la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec.

Aujourd’hui, la coopérative compte 155 membres, soit autant de studios indépendants qui regroupent plus de 2 200 travailleurs, ce qui en ferait la plus grosse coopérative de jeux vidéo indépendants au monde.

« On représente 80 % du contingent de l’industrie », explique Pascal Nataf, cofondateur et vice-président de la Guilde.

Une question de survie

Ils se sont lancés dans l’aventure « sans trop savoir ce que ça donnerait » à part qu’il en allait de l’avenir de ces entreprises.

« Entre 2010 et 2015, le nombre de studios a plus que quadruplé au Québec pour atteindre 200. En même temps, le gouvernement a décidé de couper les programmes d’aide. La survie de ces petits studios étaient menacés. C’est à ce moment-là qu’on a eu l’idée de s’associer au sein d’une coopérative », raconte Pascal Nataf, qui est aussi président du studio Affordance.

Les membres profitent de la mutualisation de services comme la comptabilité, les communications de même qu’un programme d’assurances collectives. Ils profitent également d’un meilleur pouvoir d’achat. La priorité reste toutefois le partage d’expertise et le soutien à la croissance.

Objectif de croissance

« Notre objectif, c’est de doubler la taille de l’industrie pour que Montréal devienne le premier hub mondial. On est actuellement au 5e rang », soutient Pascal Nataf.

Comme membre d’une coopérative de producteurs, chaque studio est une entité distincte qui conserve son autonomie créative et ses clients.

« Il n’y a pas vraiment de compétition entre nous. On fait plutôt de la ”coopétition”. On gagne plus à collaborer ensemble », explique Pascal Nataf.

La tendance est à la spécialisation dans le domaine des jeux vidéos, les studios desservent donc leur clientèle sans trop jouer dans la cour des uns et des autres.

S’ils étaient incertains des résultats au départ, les membres de la Guilde n’ont plus de doute aujourd’hui : le modèle coopératif fonctionne bien pour leur industrie où évolue un grand nombre de petits studios aux côtés des géants comme Ubisoft, Gameloft ou Behavior.

Surtout, comme une coopérative ne peut pas être vendue, cela aide à la pérennité des entreprises qui restent bien ancrées au Québec.

Un modèle qui plaît aux jeunes

La création de la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec reflète une tendance qui s’affirme : les jeunes sont de plus en plus attirés par le modèle coopératif.

« Les jeunes veulent faire des affaires autrement. Ils sont davantage portés sur le travail collaboratif. Ils veulent partager le risque comme les résultats », explique Nada Elkouzy, directrice régionale à la Coopérative de développement régionale du Québec (CDRQ), Montréal-Laval.

Malgré l’accès plus difficile au capital, il devient une voie privilégiée pour entreprendre.

« Les investisseurs, ce sont les membres. Le rendement sur capital n’est pas leur but premier. Ils se regroupent pour être plus forts et pour se donner de bonnes conditions de travail », ajoute Gaston Bédard, président-directeur général du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM).

Secteurs diversifiés

Les coopératives émergent aussi dans des secteurs où on est moins habitués de les voir comme les microbrasseries (près d’une vingtaine ont adopté ce modèle au Québec), la restauration, les communications, les technologies de l’information, etc. Le domaine de la production agricole est aussi porteur.

« On voit de plus en plus de fermes sous forme de coopératives. Ce sont des entreprises qui font de l’agriculture à petite échelle, et pas juste dans le biologique. Elles desservent un marché de proximité », raconte M. Bédard.

Une vingtaine de fermes coopératives se sont formées ces dernières années.

Cela dit, après un boom dans la création de nouvelles coopératives au début des années 2010, la situation se stabilise depuis deux ans.

« C’est le reflet de l’état de l’emploi au Québec. Quand le marché du travail est bon, les gens sont moins portés à démarrer une coopérative », explique Nada Elkouzy.

Le secteur reste dominé par les grandes coopératives que sont Desjardins, la Coop fédérée, Agropur, MEQ. Il compte 116 000 emplois, dont 9 000 qui ont été créés entre 2014 et 2017. Signe de leur vitalité, les petites coopératives ont largement contribué à cette création d’emploi, selon M. Bédard.

Son souhait : que le modèle coopératif soit davantage étudié dans les universités et les écoles d’entrepreneuriat pour qu’il soit mieux connu.

Les coopératives en chiffres

3000

Nombre de coopératives et mutuelles au Québec en 2017.

> Elles regroupent plus de 116 000 emplois et 8 millions de membres individuels.

> Elles représentent des actifs de 352 G$ et un chiffre d’affaires de 42 G$.

15,7 %

Croissance du chiffre d’affaires du réseau des coopératives et des mutuelles entre 2014 et 2017. Plus de 9000 emplois ont été créés durant la même période.

266

Nombre de coopératives qui ont été créées depuis 2015.

Les principaux secteurs d’activités

Secteurs # membres # emplois Chiffre d’affaire Service financiers et assureurs 6 696 900 57 506 23,3 G$ Commerce de détail 821 000 8169 1,4 G$ Services à la personne 449 100 10 943 385 M$ Manufacturier, TIC et services aux entreprises 67 900 4173 187 M$ Agroalimentaire 40 400 29 570 16,3 G$ Habitation 30 300 308 243 M$ Forêt et énergie 7800 5565 313 M$ Autres 40 800 246 224 M$

Source : Conseil québécois de coopération et de la mutualité, 2017