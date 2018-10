Weekend romantique au New Hampshire

L’arrivée de l’automne coïncide souvent avec un énorme désir de cocooning. Il nous prend des envies de randonnées dans la forêt aux couleurs éblouissantes, de chocolat chaud au retour d’une longue marche dans ces sentiers colorés, de soupers romantiques au coin du feu et d’évasion au cœur de paysages spectaculaires. Le New Hampshire offre tout cela. Et, en plus, il n’est situé qu’à quelques heures de Montréal. Voici quelques idées de weekend romantique.

Une croisière

Le M / S Mount Washington propose des croisières-brunchs avec champagne sur le lac Winnipesaukee. Comment ne pas succomber à la beauté de cette étendue d’eau limpide entourée de trois magnifiques chaînes de montagnes dont les arbres affichent fièrement leur parure d’automne ? Les départs ont lieu le dimanche à 10 h de la plage Weirs à Laconia. À compter de 65 $.

De l’équitation

Les forfaits Ride and Stay sont parmi les plus romantiques du New Hampshire. On habite dans des fermes qui élèvent des chevaux avec lesquels on peut faire de l’équitation. Il y a, entre autres, le Bed and breakfast Farm Stables et le Peep Willow Farm B & B. Un bonheur que ces promenades dans la campagne du New Hampshire ou au cœur des montagnes. À compter de 135 $ pour deux personnes.

Balade en train

Si l’on est plutôt du type contemplatif, les magnifiques paysages qui défilent devant nos yeux quand on est à bord de l’un des nombreux trains pittoresques et historiques du New Hampshire ont de quoi nous ravir. On peut s’offrir une petite virée dans un train panoramique, opter pour un dîner romantique sur rail ou choisir le Conway Scenic Railrod et sa voiture Vintage. Départ deux fois par semaine, le plus souvent le weekend. Les billets de train coutent entre 75 $ et 155 $.

Chasse aux cascades

Belles en toute saison, les montagnes blanches (White Mountain) sont particulièrement resplendissantes à l’automne. On commence sa randonnée à Randolph sur le Sentier des Appalaches et l’on se lance à la poursuite des nombreuses cascades que l’on y trouve. Pour les trouver, il suffit de garder le silence et de se laisser guider par leur bruit apaisant. Une activité amusante à parcourir les sentiers à la recherche de ces trésors cachés.

Créer des bijoux

Si jamais la nature n’était pas coopérative le jour de sa visite, pourquoi ne pas faire une activité d’artisanat en couple ? À la Galerie d’art Meredith Fine Craft de Meredith, des artistes de la League of NH Craftsmen propose différents cours : joaillerie, verre, peinture, etc. Ces expériences d’une demi-journée nous plongent dans l’exploration des couleurs, des matériaux exotiques et des enveloppes pour créer ses propres bijoux en résine, toiles, foulards, ornements, etc. Environ 100 $.

meredith.nhcrafts.org