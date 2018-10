Winnipeg: un homme pourrait perdre un œil après avoir secouru un itinérant

Un homme pourrait perdre l’usage d’un œil après avoir porté secours à un itinérant qui était pris à partie par deux jeunes hommes, vendredi soir, à Winnipeg, au Manitoba.

Selon Tracy Thomas, la conjointe de l’homme blessé, le couple se rendait casser la croûte au centre-ville de Winnipeg quand ils ont vu deux jeunes hommes qui invectivaient un itinérant dormant sous une couverture, dans un arrêt d’autobus.

Dans le récit qu’elle a partagé sur Facebook, Mme Thomas indique que l’un des jeunes «a soudainement frappé [l’itinérant], puis l’a tiré du banc où il dormait. Ils ont tous deux commencé à lui donner des coups de pied au sol».

C’est à ce moment que Doug Thomas s’est interposé pour venir en aide à l’itinérant. Les deux hommes l’ont attaqué à son tour, un moment d’horreur pour Mme Thomas, qui a décrit cette scène «comme la plus effrayante de ma vie... voir mon mari être blessé de manière cruelle, intentionnelle et brutale».

Un passant a prévenu les autorités, mais les jeunes avaient déjà pris la poudre d’escampette, et le mal était déjà fait, les médecins craignant que la victime perde son œil gauche.