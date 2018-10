À propos du suicide

La lettre de Ginette, lue ce matin dans votre Courrier, a ensoleillé ma journée. Enfin, quelqu’un qui pense comme moi. Ça fait des années que, comme elle, je considère que notre système de santé ne sait pas prendre en charge les gens qui ont des pensées suicidaires ou qui souffrent de problèmes mentaux. Tout comme il est triste que l’organisme Suicide Action ne poursuive pas son aide jusqu’au bout en ne faisant pas de suivi.

Mais pour rendre à César ce qui lui appartient, il faut admettre que cet organisme est très bon pour désamorcer une situation d’urgence ou pour tenir en ligne la personne en attendant que la police arrive. C’est après que ça se gâte. Dans un monde idéal, une personne suicidaire devrait être prise en charge par le système de santé. Mais comment le pourrait-il, lui qui ne la prend pas au sérieux quand elle se présente à l’urgence ? Son cas est toujours vu en priorité 4, ce qui la relègue derrière une personne qui s’est cogné un orteil sur son bureau.

J’ai déjà attendu près de 5 heures à l’urgence en pleine crise suicidaire. Je n’ai jamais vu de médecin, mais j’ai vu trois personnes en triage. Une amie s’est fait dire, alors qu’elle était en crise aiguë d’anxiété, qu’elle n’aurait pas dû se présenter à l’urgence, car, l’urgence, c’était pour les personnes mourantes ou mortes. C’est vraiment n’importe quoi !

J’ai toujours eu l’impression que le système de santé souhaitait que les suicidaires se suicident. Ainsi, ils coûteraient moins cher au gouvernement. En terminant, j’ose donner un conseil à ceux qui, comme moi, nourrissent des idées suicidaires, dont Ginette : contactez le Centre d’activités pour le maintien de l’équilibre émotionnel (CAMEE), car on m’y a beaucoup aidé à reprendre goût à la vie. Je souhaite à tous de retrouver la joie de vivre.

François Alepins

Je ne crois pas réaliste de dire que le système de santé souhaite la mort des personnes suicidaires. Par essence, les gens qui y travaillent ont à cœur le bien-être de la population, puisqu’ils en ont fait leur projet de vie professionnelle. Je pense cependant qu’il y aurait lieu d’accentuer la formation des personnes affectées au triage pour mettre l’accent sur une détection plus adéquate et surtout plus habile des candidats au suicide.