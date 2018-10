Bourgeoise et malcommode dans Boomerang

Isabelle Vincent vit une période professionnelle très satisfaisante en ce moment. Elle joue beaucoup au théâtre et fera un retour à la télé, dans quelques semaines, avec un rôle dans la comédie de situation Boomerang.

La comédienne fera ses débuts le 22 octobre dans cette série mettant en vedette Antoine Bertrand et Catherine-Anne Toupin. On la verra dans cinq épisodes où elle jouera le personnage de Justine Desmarais, présidente de la compagnie Fémina & Bella.

« Je fais une bourgeoise malcommode qui possède une compagnie de cosmétiques et qui va faire la vie dure au personnage de Karine, interprété par Catherine-Anne Toupin », a-t-elle indiqué lors d’un entretien.

La compagnie Fémina & Bella approchera Karine afin qu’elle s’associe à cette marque de produits.

Isabelle Vincent a vécu facilement son intégration dans une série qui en est, cet automne, à sa quatrième saison.

« Catherine-Anne et Antoine Bertrand sont mes voisins et mes amis dans la vie de tous les jours. On avait déjà des liens », a-t-elle précisé.

« L’équipe de Boomerang est une très belle gang et je me suis sentie accueillie chaleureusement. C’est vraiment sympathique. »

La comédienne précise qu’il faut tout de même faire ses devoirs lorsque l’on entre dans un projet qui est déjà sur les rails. Même si on connaît les comédiens principaux et que l’équipe est agréable et accueillante.

« On tourne aujourd’hui beaucoup plus vite qu’avant et il faut s’ajuster rapidement. Il faut beaucoup se préparer en amont », a-t-elle fait remarquer.

L’intérieur se délie

Avec des rôles dans les séries Providence, Les hauts et les bas de Sophie Paquin, Toute la vérité, 30 vies, Mon ex à moi, Feux, Les Simone, Olivier et Fugueuse­­­ au cours des dernières années, la comédienne avoue vivre une belle période professionnelle.

« C’est l’fun. C’est vivant, c’est stimulant et c’est pour ça que j’aime tant ce métier. Notre curiosité n’est jamais assouvie », s’est-elle réjouie dans un café, lors d’un passage dans la Vieille Capitale, en prévision de la tournée de la pièce Manifeste de la Jeune-Fille d’Olivier­­­ Choinière.

Isabelle Vincent précise qu’il y a tout de même eu des hauts et des bas au fil de sa carrière.

« Je ne suis pas rendue à l’heure des bilans, mais c’est une belle période. J’aime vieillir dans le sens où je dis souvent que l’extérieur se ride, mais l’intérieur se délie », a-t-elle mentionné en éclatant de rire.

Mère du terrifiant Damien, dans la série Fugueuse, la comédienne qu’on a vue dans un épisode n’est pas dans le secret des dieux concernant le deuxième chapitre de la série Fugueuse.

Souveraineté

La comédienne qui est très présente sur les planches dit avoir vécu une expérience­­­ fort intéressante, l’été dernier, lorsqu’elle s’est produite 23 fois avec la création Première Neige/First Snow, au Festival Fringe à Édimbourg, en Écosse.

Cette pièce, écrite par le Québécois Philippe Ducros et les Écossais Davey Anderson et Linda Mclean, mise en scène par Patrice Dubois, sera à l’affiche du 26 février au 23 mars 2019 au Théâtre de Quat’Sous.

Une création qui est une réponse au référendum écossais de 2014 et qui présente des similitudes historiques, politiques et sociales entre l’Écosse et le Québec.

Isabelle Vincent avait déjà joué sur les planches en Europe, avec la pièce L’affiche­­­, présentée à Limoges en 2012-2013, mais jamais autant de représentations.

« C’était un bon défi de jouer en anglais et c’est vraiment l’fun. Les mots ne résonnent pas de la même façon », a-t-elle fait remarquer.

La comédienne précise que ce projet lui a permis de redécouvrir le mot souveraineté.

« Nos histoires sont imbriquées. Oui, il y a des différences, mais il y a aussi beaucoup de parallèles. Ça m’a permis de m’ouvrir, au lieu de percevoir la communauté anglophone comme le colonisateur qui nous a aliénés et essayer d’entrevoir comment on pourrait construire ou poursuivre une histoire où on accepte que la langue française soit la seule langue officielle, mais qu’en même temps, on parle anglais, espagnol, italien, et parallèlement avec le reste du Canada. Je pense que c’est important de préserver une multiplicité de souverainetés, c’est comme la biodiversité. Chaque territoire souverain apporte sa couleur, son originalité et aide à rendre le monde meilleur », a-t-elle indiqué.

►Boomerang est diffusé les lundis à 19 h 30 sur les ondes de TVA.

►On peut voir Isabelle Vincent dans la pièce Manifeste de la Jeune-Fille jusqu’au 20 octobre au Théâtre Périscope à Québec et en tournée jusqu’au 29 novembre. Les dates sont en ligne. Les dates sont en ligne sur lactivite.com.