Colten Ellis se dresse devant le Drakkar en troisième période

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski s’enlisait tout doucement dans des sables mouvants depuis quelques jours. La troupe de Serge Beausoleil se devait de ralentir sa chute contre l’une des équipes de l’heure dans la LHJMQ.

Les Bas-Laurentiens ont souffert jusqu’à la toute fin en accordant 27 lancers au dernier engagement, mais Colten Ellis s’est dressé comme un mur devant les attaques adverses pour célébrer une victoire inattendue de 4-1 sur le Drakkar de Baie-Comeau, hier après-midi, au Colisée Financière Sun Life.

Les locaux ne savaient plus où donner de la tête en troisième période tellement la pression venait de tous les côtés. Le gardien de 17 ans a sauvé ses coéquipiers d’une autre catastrophe avec ses meilleures acrobaties. L’Océanic compte seulement trois gains en sept rencontres dans son amphithéâtre cette saison.

«C’est une grosse victoire pour nous, surtout après nos deux défaites de la semaine (contre Chicoutimi et Cap-Breton). Tout le monde a contribué à cette importante performance devant nos partisans. Baie-Comeau a un gros alignement et il fallait élever notre jeu d’un cran», a indiqué Ellis.

Trois buts en deuxième période

En retard après 20 minutes de jeu, l’Océanic est sorti de sa torpeur au deuxième vingt avec le doublé d’Olivier Garneau et le but de Carson MacKinnon. Rimouski a concrétisé sa victoire grâce à Alexis Lafrenière dans un filet désert.

Serge Beausoleil complétait ainsi une semaine mouvementée, ponctuée de nouveaux revers à domicile et de déclarations incendiaires dans le dossier Radim Salda.

«Colten a bien rebondi en réalisant des arrêts sublimes. Il a été au-dessus de la mêlée. C’était notre septième match en douze jours. On n’avait pas le moral dans les talons après nos deux défaites, mais c’est le fun de gagner devant nos partisans», estime le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic.

La maturité du Drakkar

Dans le clan adverse, Gabriel Fortier a procuré les devants au Drakkar. L’entraîneur-chef Martin Bernard retenait surtout que ses ouailles n’ont jamais abandonné en mitraillant Colten Ellis en troisième période.

«J’espère qu’il a obtenu la première étoile! On a eu nos chances et nous n’avons pas été opportunistes. Par contre, j’ai vu la maturité de notre noyau. Cela va au-delà du résultat. Les gars ont essayé jusqu’à la toute fin et ils veulent faire la différence», indique Bernard.