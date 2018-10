Dave Grohl se fait servir une leçon de guitare par un enfant de 10 ans qui rock du Metallica

Dave Grohl et sa bande de joyeux lurons (les Foo Fighters) ont eu toute une surprise lorsqu'ils ont fait monter une garçon de dix ans sur scène pour jouer avec eux lors d’un concert vendredi dernier.

Collier Cash Rule est monté sur scène dans son Missouri natal avec confiance et a entamé les premières notes de Enter Sandman de Metallica.

L’ancien batteur de Nirvana, visiblement impressionné par les talents du jeune guitariste, se joint à ce dernier au micro pour chanter le premier couplet de la chanson.

Après une courte jasette, Rule joue ensuite des extraits des pièces Welcome Home (Sanitarium) et de Wherever I May Roam, toujours de Metallica.

Grohl, toujours sur le cul (de façon métaphorique bien sûr) a même donné sa guitare au jeune homme, en le prévenant toutefois que si l'instrument se retrouvait sur eBay dans quelques jours, il aurait affaire à lui.