Des éloges pour Danault et Drouin

« C’est ce dont on s’attend de lui, a affirmé Julien. Il s’est ressaisi dans toutes les facettes de son jeu et particulièrement sur les mises en jeu. Il a perdu ses quatre premières contre les Penguins, mais il s’est racheté par la suite. »

« On est contents des résultats, oui, mais on ne sera jamais satisfaits. On en veut plus et c’est normal », a-t-il conclu.