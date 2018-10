Des véhicules modernes dans des corps d’antan

Avec une économie qui roule le pied au plancher, le nouvel atelier de restauration automobile d’époque Québec Custom doit déjà faire patienter ses clients en raison d’un carnet de projets bien rempli.

À peine ouvert sur le boulevard Charest Ouest, l’atelier de 10 000 pieds carrés destiné aux voitures, motos et camions des années 50, 60 et 70 connaît un franc succès auprès des collectionneurs.

Jusqu’à un an

Avec ses partenaires, le copropriétaire Dean Fortin veut combiner le charme des modèles d’antan aux technologies d’aujourd’hui. Imaginez un Barracuda 1966 avec les portes électriques, des sièges brodés et un porte-gobelet chauffant ! Pas besoin de balais d’essuie-glaces puisque les amateurs de promenades estivales ne sortent jamais sous la pluie.

« On peut calculer de six mois à un an pour réaliser un projet. On fait de la recherche et il faut parfois attendre les pièces. On s’est lancé dans la “restau mode”, qui est très populaire aux États-Unis. On conserve l’extérieur, mais, à l’intérieur, les gens veulent du confort et de la performance. L’engouement est d’avoir un véhicule d’aujourd’hui dans un corps d’antan ! », explique Dean Fortin.

Leur fameux Barracuda a même remporté un prix dans deux catégories du Salon Auto Sport de Québec 2018.

D’autres modèles sont également en cours de réalisation : un Power Wagon 1946, un Bélair 1955, une Camaro 1969 RS, un Ford Fairlane 1951 et un Nash Lafayette 1937.

Le caractère unique et la rareté font en sorte que les modèles ne perdent aucune valeur avec les années, bien au contraire. Certaines prendront la route vers la compagnie américaine Barrett-Jackson, la plus grande vente aux enchères de voitures classiques du monde.

Quelques amateurs n’hésitent pas à débourser plus de 175 000 $ pour acquérir ces magnifiques jouets pour adultes. Sans surprise, les retraités sont plus nombreux à visiter le commerce pour s’amuser et dépenser.

Un atelier unique

Avec des marchés boursiers parfois incertains, un gestionnaire de portefeuille a même décidé de faire un test avant de passer plusieurs commandes.

« Je ne veux pas être prétentieux, mais c’est unique ici. Les clients sont heureux de ne pas faire cinq places différentes pour compléter leur projet. Je ne connais pas d’autres endroits qui réalisent une œuvre entièrement de A à Z », ajoute le passionné.

Comme plusieurs autres dans la région, Québec Custom est frappée par la pénurie de main-d’œuvre. « C’est une question de survie pour les entreprises », termine Dean Fortin.