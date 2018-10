Didier Drogba a disputé son dernier match à Phoenix

Le joueur-vedette Didier Drogba a disputé samedi son dernier match avec le Phœnix Rising FC, son club subissant une défaite de 1-0 contre les Timbers de Portland 2.

Le contrat de Drogba, qui est l’un des propriétaires de l’équipe de l’United Soccer League (USL), a pris fin à la fin de la saison. Au cours de ses deux années en Arizona, il a inscrit 14 buts en 22 matchs, incluant un duel éliminatoire.

Drogba a enfilé le maillot de l’Impact de Montréal lors de 41 parties en 2015 et 2016, touchant la cible 23 fois. Il a également porté les couleurs de Guingamp et de Marseille en Ligue 1, de Chelsea en Premier League et de Galatasaray, en Turquie.

L’Ivoirien avait accepté le 4 septembre le titre d’ambassadeur du Chelsea FC.