Explosion d’un pipeline en C.-B.: Enbridge a commencé à construire un chemin d’accès au site

La pétrolière et gazière albertaine Enbridge a commencé la construction d’un chemin d’accès temporaire afin que des équipes puissent réparer son pipeline qui a explosé et provoqué un important incendie mardi dans le secteur de Prince George, en Colombie-Britannique.

L’incident, survenu en zone rurale à moins de 15 km au nord de Prince George, n’a fait aucune victime, mais une centaine de membres de la Première Nation Lheidli T'enneh vivant dans le secteur ont dû être évacués par mesure de sécurité.

C’est un pipeline de 36 pouces transportant du gaz naturel du nord de la Colombie-Britannique vers le sud qui s’est rompu et qui a entraîné un incendie. Un autre pipeline, de 30 pouces, faisant partie du même circuit, a pu être remis en fonction après le sinistre après l’approbation de l’Office national de l’énergie.

Samedi, Enbridge a indiqué que le Bureau de la sécurité des transports du Canada qui mène l’enquête au sujet de cet événement lui avait permis de se rendre dans le secteur pour sécuriser les lieux et commencer à planifier le nettoyage.

Dimanche, la compagnie a annoncé qu’elle avait commencé la construction d'une route d'accès temporaire au site, en installant des nattes protectrices pour minimiser les perturbations du sol.

«Nous prévoyons que cette opération prendra quelques jours, a indiqué Enbridge. Ces travaux sont nécessaires pour mobiliser des équipes de construction et du matériel sur le site qui seront utilisés pour réparer le pipeline de 36 pouces.»

La compagnie a ajouté qu’elle n’a toutefois pas encore établi l’échéancier des travaux et qu’elle ne sait donc pas à quel moment ils seront complétés.

«Nous sommes reconnaissants envers le public pour sa patience et sa coopération, a mentionné Enbridge. [...] Nous nous sommes engagés à travailler avec la communauté pour minimiser les perturbations tout au long de ce processus.»

Enbridge a par ailleurs qu’elle avait terminé l'échantillonnage du sol et les observations préliminaires sur le terrain et qu’aucune trace d'hydrocarbures n’avait été détectée dans le sol. «Les observations sur le terrain ont confirmé que, comme pour les incendies, les invertébrés présents dans le sol et les réseaux de racines de la végétation sont toujours actifs et aptes à vivre autour du lieu de l'incident. Sur la base de ces résultats, nous nous attendons à ce que le site récupère rapidement.»

La cause de l’explosion n’a pas encore été déterminée.