François Rozon réplique à Michel Courtemanche

François Rozon juge «sans fondement» et «blessants» pour lui, sa famille et son équipe les propos de Michel Courtemanche rapportés dans sa biographie «Face à faces» et réitérés à l’émission «Tout le monde en parle», dimanche.

«Michel et moi étions complices, amis et partenaires d’affaires, d’égal à égal. Malheureusement, les souvenirs de Michel sont erronés, autant pour les aspects humains, que financiers», a mentionné François Rozon dans un communiqué transmis aux médias quelques minutes après la diffusion de l’entrevue de Courtemanche à «Tout le monde en parle».

Sans compassion

Dans le chapitre «Le gérant» de l’ouvrage «Face à faces», rédigé par le journaliste Jean-Yves Girard, à paraître ce mercredi, 17 octobre, Michel Courtemanche affirme s’être «fait exploiter» pendant son association de 20 ans avec François Rozon, alors que celui-ci, jure-t-il, empochait 50 % de ses cachets lorsqu’ils travaillaient ensemble.

«J’ai signé mon premier contrat il y a plus de 30 ans, et la commission de François était de 10 ou 15 pour cent. Quand ma carrière a décollé, que j’ai commencé à faire plein de ‘‘shows’’ en Europe, il a décidé qu’à partir de là, ce serait 50 pour cent. Il l’a dit devant sa comptable, qui était aussi ma comptable, et qui était aussi sa femme. Il a dit : ‘‘Ça va être 50 pour cent all the way’’», raconte Michel Courtemanche à la page 95 du livre.

Cité plus bas dans le bouquin, l’article 23 du code d’éthique de l’Union des artistes en matière d’agences artistiques maintient que «l’agent ne facture pas plus de 15 % du cachet brut de l’artiste (excluant la contribution du producteur, la TPS/TVQ et les ‘‘per diem’’) pour ses services professionnels».

Plus tard, lorsque Michel Courtemanche est devenu réalisateur de «Caméra Café», l’entente du pourcentage de 50 % alloué à François Rozon serait restée en vigueur, même si tous deux étaient partenaires à parts égales dans la maison de production Encore Télévision, qui chapeautait le projet.

Qui plus est, Courtemanche déplore ne pas avoir reçu de soutien de Rozon lorsque les effets de sa bipolarité ont commencé à se manifester lorsqu’il était seul en Europe. Lorsqu’il a évoqué le désir d’interrompre ses engagements professionnels pour mieux guérir, Rozon l’en aurait semble-t-il dissuadé. Une situation déjà décriée en entrevue par Marie-Lise Pilote, également, et rapportée dans «Face à Faces».

«J’ai pas senti beaucoup de compassion de sa part», relève Michel Courtemanche.

Réplique

Avançant que «Michel Courtemanche est l’un des plus grands talents de l’humour [qu’il ait] vu en 35 ans de métier, François Rozon a tenu à apporter sa version des faits, tout en notant qu’il n’émettrait aucun autre commentaire à ce sujet.

«En 1989, tous deux dans la jeune vingtaine, nous sommes partis à la conquête du monde. (...) J’avais le courage ou l’insouciance de défoncer toutes les portes et de prendre des risques avec lui et pour lui. Nous avons bâti autour de Michel une équipe formidable, en plus d’investir des sommes colossales pour lancer sa carrière au Québec et à l’international», écrit François Rozon.

«J’ai été témoin des maladies dont souffre et parle Michel. J’ai essayé de l’aider du mieux que je pouvais à l’époque avec l’expérience de vie que j’avais. Je lui ai suggéré plusieurs maisons de thérapie, ai été l’un des seuls à le visiter et à l’aider à réorganiser sa vie à sa sortie. Surtout, j’ai toujours pensé qu’il avait la force de s’en sortir. Je regrette aujourd’hui, sans doute comme tous ceux qui l’entouraient à l’époque, de ne pas avoir décelé plus tôt la source de ses problèmes.»

«Sur le plan des affaires, Michel a été le premier à me suivre lorsque j’ai coupé les ponts avec Juste pour rire il y a 20 ans pour fonder Encore. Loin d’une relation typique de gérance d’artiste, nous avons même été partenaires égaux dans des co-entreprises. Chacun de nos contrats a été conclu en bonne et due forme et respecté fidèlement. Nous en avons bénéficié tous les deux à travers les succès et assumé les responsabilités des projets qui n’ont pas fonctionné.»

«Néanmoins, je demeure fier de tout ce que nous avons accompli ensemble. Michel Courtemanche est un grand. J’espère de tout cœur que les plus jeunes auront à leur tour le privilège de découvrir son immense talent», conclut celui qui est toujours producteur, et gérant de Martin Matte et Mario Jean.

Dans «Face à Faces», l’auteur Jean-Yves Girard souligne que Michel Courtemanche ne souhaitait pas accorder droit de parole à François Rozon dans sa biographie, ce que le principal intéressé a nié à «Tout le monde en parle», non sans toutefois ajouter: «Je connais François, et j’ai l’impression que c’est quelque chose qui se retournerait contre moi».