Plusieurs utilitaires de taille moyenne sont volumineux – trop volumineux. Le GMC Acadia, lui, a un format pratique qui le rend agréable à conduire et polyvalent tout à la fois. C’est parce qu’il est juste assez gros !

Le GMC Acadia est un gros utilitaire, mais pas un mastodonte pour autant. Dès les premiers instants passés à bord, on perçoit une différence notable comparativement à ses deux proches parents de General Motors : le Chevrolet Traverse et le Buick Enclave. Sa taille moins imposante le rend plus agréable à conduire, surtout dans un centre-ville congestionné. Il bénéficie néanmoins d’un habitacle modulable volumineux procurant cette polyvalence prisée des utilitaires. Bref, à mon avis, parmi les véhicules de sa catégorie, celui-là est juste assez gros.

Ces trois véhicules partagent pourtant une architecture commune, qui a donné naissance à une plateforme appelée C1XX. Mais il y a une nuance. En développant cette architecture, GM a réalisé deux versions de la plateforme qui en découle : une à empattement long et l’autre, celle de l’Acadia, à empattement court.

Cette stratégie a permis de dissocier ces trois modèles qui, auparavant, ciblaient essentiellement le même grand bassin d’automobilistes. Ainsi, cette seconde génération d’Acadia, lancée en janvier 2016, permet au constructeur étatsunien de cibler plus spécifiquement l’acheteur typique d’un Toyota Highlander. Chez nos voisins du Sud, cet utilitaire nippon est un des deux modèles les plus populaires de sa catégorie, avec le Ford Explorer. Par ses dimensions et sa dotation, l’actuel Acadia s’apparente mieux au Highlander, mais aussi au Nissan Murano, autre modèle populaire de ce type. De leur côté, les nouvelles générations de Traverse et d’Enclave, qui ont fait leurs débuts un an après cet Acadia, s’adressent à des acheteurs de véhicules plus volumineux, comme le Nissan Pathfinder et le Dodge Durango.

Photo courtoisie, General Motors

En réalisant la refonte de ces trois utilitaires, GM a naturellement pris soin de préserver une de leurs caractéristiques importantes : l’habitacle à trois rangées de sièges. Dans le cas de l’Acadia, cela se traduit par une variété d’aménagements. La version d’entrée de gamme SLE-1 à deux roues motrices offre un intérieur à 7 places avec une banquette centrale. Les autres versions – la SLE-2 un peu mieux équipée, les SLT-1 et 2 un cran plus haut, et la luxueuse Denali – sont toutes livrées avec des sièges baquets à l’avant et au centre, ce qui donne 6 places. Pour les versions SLE-2 et SLT-1, enfin, GM offre aussi un ensemble optionnel appelé Tout Terrain qui, en plus de rehausser l’apparence du véhicule, libère le coffre de cette seconde banquette qui se révèle, avouons-le, peu pratique puisqu’elle convient surtout à de jeunes enfants. Avis aux intéressés.

Sans cette petite banquette arrière biplace, le coffre devient beaucoup plus spacieux puisque son volume utile triple : il passe de 362 à 1181 L. Si on rabat également les dossiers des sièges de la rangée centrale, il atteint 2237 L, soit l’équivalent d’un Highlander (2370 L). Cela signifie que le transport des gros colis dans cet utilitaire ne constitue pas un souci.

Deux moteurs distincts

Côté mécanique, l’Acadia partage un V6 de 3,6 L à injection directe avec ses deux cousins. Ce moteur de 310 ch est associé à une capacité de remorquage de 1814 kg (4000 lb), une cote légèrement inférieure à celle des Traverse et Enclave équipés du même moteur, qui ont une cote de remorquage de 2268 kg (5000 lb).

GM offre également pour l’Acadia un moteur à 4 cylindres de 2,5 L réservé aux deux versions d’entrée de gamme SLE-1 et SLE-2 à deux roues motrices (avant). Ce moteur de 193 ch, qu’on retrouve également sous le capot des camionnettes GMC Canyon et Chevrolet Colorado, est associé à une capacité de remorquage de 454 kg (1000 lb). En outre, ces deux versions du GMC peuvent aussi recevoir, contre supplément, la transmission intégrale débrayable faisant partie de la dotation de série des autres versions. Le V6 se substitue alors au 4-cylindres.

Photo courtoisie, General Motors

Les deux moteurs de l’Acadia sont jumelés à des boîtes de vitesses automatiques à 6 rapports, alors que les deux autres utilitaires de GM disposent d’une boîte à 9 rapports plus moderne. Cette dernière est-elle plus avantageuse ? En ce qui concerne la douceur de fonctionnement, pas vraiment. Quelle que soit la boîte automatique, dans chaque cas, elle se révèle discrète et souple. Pour ce qui est de la consommation, par ailleurs, en comparant les cotes du V6 pour ces trois véhicules, on découvre qu’elles sont presque à égalité, à quelques dixièmes de litre près. Tout porte à croire que la boîte à 9 rapports aide surtout à aplanir les écarts de consommation du Traverse et de l’Enclave, deux véhicules dont la masse dépasse de 200 à 250 kg environ celle de l’Acadia.

L’acheteur n’ayant pas besoin d’un véhicule offrant une grande capacité de remorquage pourrait être attiré par le 4-cylindres à cause de sa consommation de carburant, qui serait environ 10 % inférieure à celle du V6. Ressources naturelles Canada (RNCan) lui attribue une moyenne de 10,2 L/100 km, alors que le V6 a des cotes de 11,4 et 11,7 L, selon qu’on l’utilise avec deux ou quatre roues motrices. Or, il est possible d’égaler la cote du 4-cylindres (à quelques dixièmes de litres près) avec un modèle équipé du V6. La moyenne de 10,5 L obtenue avec un Acadia Denali sur environ 1800 km nous l’a démontré.

Agréable à conduire

Au quotidien, l’Acadia se révèle très agréable à utiliser. Une garde au sol réduite (183 mm) facilite l’embarquement, comparativement au Ford Explorer (198 mm) et au Toyota Highlander (203 mm), tous deux plus haut perchés. Par ailleurs, en conduisant ce GMC, on découvre une servodirection bien dosée, des freins faciles à moduler et une suspension souple qui masque efficacement les défauts du revêtement. Par contre, la visibilité n’est pas son point fort. À l’avant, du côté passager, le montant de pare-brise large et incliné cache les piétons sur le trottoir, alors qu’à l’arrière, les montants de toit massifs et la petite lunette du hayon compliquent les manœuvres de stationnement.

En revanche, le moteur procure d’excellentes performances. L’accélération de 0 à 100 km/h en 7 s en témoigne. Cependant, l’effet de couple est gênant, du moins lorsqu’on utilise le mode deux roues motrices (x2) de la transmission intégrale débrayable. En activant le mode quatre roues motrices automatique (x4), ce désagrément s’atténue beaucoup. Du même coup, l’Acadia est en mesure de mieux réagir à toutes les variations d’adhérence au sol. Comme un scout, il est alors toujours prêt !

Denali, le nec plus ultra de GMC

Photo courtoisie, General Motors

L’arrivée des camionnettes GMC Sierra Denali 2019 chez les concessionnaires, il y a quelques semaines, a remis sur la sellette cette marque de commerce importante de General Motors. Car, après Cadillac, le nom Denali est devenu la seconde référence la plus connue en matière de luxe chez GM. Apparu en 1999 pour identifier une version cossue du GMC Yukon comparable au Cadillac Escalade, ce nom est devenu synonyme de faste, de grandeur. Une analogie logique puisque ce nom désigne d’abord et avant tout le plus haut sommet d’Amérique du Nord, une montagne située en Alaska. Aujourd’hui, ce nom est accolé à chaque version haut de gamme des différentes gammes de produits GMC, du plus petit, l’utilitaire compact Terrain, au plus grand, la camionnette Sierra Heavy Duty. On peut d’ailleurs présumer que l’éventuel utilitaire sous-compact que la rumeur promet pour 2020, un véhicule gros comme un Chevrolet Trax qui pourrait se nommer Granite, aura aussi sa version Denali. Les versions sont si populaires que, pour certains modèles, elles génèrent de 30 à 40 % du volume total des ventes. De plus, l’acheteur typique d’un modèle Denali ne lésine pas sur l’équipement optionnel. Cela rend naturellement le véhicule très coûteux, mais également particulièrement profitable pour le constructeur !

GMC Acadia

Prix de base

34 000 $ (SLE-1 2RM) ; 37 000 $ (SLE-1 4RM) ; 38 700 $ (SLE-2 2RM) ; 41 700 $ (SLE-2 4RM) ; 45 500 $ (SLT-1 4RM) ; 48 400 $ (SLT-2 4RM) ; 52 800 $ (Denali 4RM).

Transport et préparation

1795 $

Groupe motopropulseur

(1) L4 DACT 2,5 L, 193 ch à 6300 tr/min, 188 lb-pi à 4400 tr/min ; (2) V6 DACT 3,6 L, 310 ch à 6600 tr/min, 271 lb-pi à 5000 tr/min. Boîte de vitesses automatique à 6 rapports. Roues motrices avant ou transmission intégrale.

Particularités

Suspension indépendante aux quatre roues. Freins à disque aux quatre roues. Antiblocage de série. Pneus : P245/65R17 ; P235/65R18 ; P235/55R20.

Cotes

Empattement : 2858 mm ; longueur : 4917 mm ; largeur : 1915 mm ; hauteur : 1676 mm. Poids : 1794 kg. Volume du coffre : 362-2237 L. Capacité de remorquage : 454-1814 kg (1000-4000 lb). Volume du réservoir : 73-82 L. Consommation moyenne (essai, V6 4RM) : 10,5 L/100 km.

Concurrence

Buick Enclave, Chevrolet Traverse, Dodge Durango, Ford Edge, Ford Explorer, Ford Flex, Honda Pilot, Hyundai Santa Fe, Jeep Grand Cherokee, Kia Sorento, Mazda CX-9, Mitsubishi Outlander, Nissan Pathfinder, Nissan Murano, Subaru Ascent, Subaru Outback, Toyota Higlander, Volkswagen Atlas

Points forts

V6 performant et pas trop gourmand

Intérieur polyvalent

Points faibles