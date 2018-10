Jean-Sébastien Dea tranche en faveur des Devils

Le Québécois Jean-Sébastien Dea a inscrit le filet de la victoire pour les Devils du New Jersey, qui ont vaincu les Sharks de San Jose au compte de 3-2, dimanche, à Newark.

Le Lavallois n’a eu qu’à pousser derrière la ligne des buts une rondelle que le gardien Martin Jones n’a pu maîtriser à la suite d’un tir de Mirco Mueller en troisième période.

Pour Dea, il s’agissait d’un deuxième filet cette saison et d’un troisième en carrière, lui qui a disputé neuf rencontres dans la Ligue nationale de hockey.

Les Devils, qui sont invaincus en trois matchs cette saison, ont réclamé Dea au ballottage à la fin du mois de septembre lorsque les Penguins de Pittsburgh l’ont rendu disponible.

Encore Palmieri

Outre Dea, Kyle Palmieri a également contribué à la cause des favoris locaux en inscrivant deux buts. Chaque fois, il a permis aux siens de créer l’égalité.

Il s’agissait pour lui d’un troisième doublé en autant de rencontres depuis le début de la campagne. Il a ainsi ajouté son nom à un groupe sélect qui en compte maintenant quatre en marquant plus d’un filet lors de trois matchs consécutifs ou plus pour amorcer la saison. Patrick Marleau (quatre matchs en 2012-2013), Peter Stastny (trois en 1982-1983) et Cy Denneny (trois en 1917-1918) ont également réalisé cet exploit.

Joe Pavelski et Timo Meier ont répliqué pour la formation de la Californie. Avec son troisième but de la saison, Pavelski a atteint le plateau des 700 points en carrière, lui qui prenait part à un 894e affrontement.

Keith Kinkaid a été mis à l’épreuve à 39 reprises devant la cage des Devils, ne cédant que deux fois. Il a notamment fermé la porte à de nombreuses reprises durant deux jeux de puissance tardifs des Sharks. À l’autre bout de la patinoire, Jones a repoussé 33 des 36 rondelles dirigées vers lui.