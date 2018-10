La routine santé d’Ima

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment gardes-tu la forme ?

Photo courtoisie

Nouvellement maman d’un poupon de six mois, la chanteuse Ima n’a pas tardé à se remettre à l’activité physique, alors qu’elle pratique maintenant chaque semaine le cardiopoussette, le yoga et l’entraînement en salle. Elle n’hésite pas à traîner bébé avec elle lors de ses cours de yoga, et tente d’arrimer ses entraînements en salle avec les heures de la sieste.

« J’ai un côté de moi qui a besoin de bouger, besoin de se connecter. Être uniquement maman à la maison, dans mon cas, ça ne fonctionnait pas. C’est certain que c’est très dur ne pas dormir, mais je prends des suppléments, qui m’aident à tenir », affirme la femme de 40 ans, qui a toujours été « très active ».

Entre ses séances d’entraînement, elle se consacre également à la création d’un prochain album, à paraître l’an prochain. « C’est mon équilibre entre le travail et la vie de maman », indique-t-elle.

As-tu un objectif d’entraînement ?

Reprendre la cadence après un accouchement nécessite beaucoup d’efforts. Pour rester fidèle à son objectif, Ima se projette l’an prochain, où elle devra être au top de sa forme avant de partir en tournée. « Ça prend du cardio pour faire un spectacle », dit-elle.

La perte de poids fait aussi partie de son objectif, indique-t-elle. « J’ai pris 60 livres lorsque j’étais enceinte. J’en ai déjà perdu 40 et je continue. Je veux me retrouver bien dans mon corps, donc ça fait partie de l’objectif », affirme-t-elle.

Comment restes-tu motivée à l’entraînement ?

Malgré les courtes nuits et la vie de maman souvent imprévisible, Ima se consacre au sport quatre fois par semaine. Son secret ? Les cours organisés. « Le fait que quelqu’un m’attend, un entraîneur, ou les autres mamans dans les cours de yoga ou de cardiopoussette, me motive. Si c’était juste moi, je pense que je repousserais à une autre fois ! » lance-t-elle.

As-tu des trucs pour bien manger ?

Photo courtoisie

Pour Ima, la saine alimentation passe par une bonne préparation. « Pour moi, c’est la clé. Je prépare mes légumes, je fais mariner du poisson, pour que tout soit prêt en semaine », précise-t-elle.

« J’allaite encore, donc je veux donner ce qu’il y a de mieux à mon enfant, tout en étant en santé. Je mange donc vraiment bien », affirme la chanteuse, qui consomme « beaucoup de légumes », en évitant les produits transformés.

Quel est ton endroit préféré à Québec ?

Fidèle à ses coups de cœur, la chanteuse originaire de Montréal revient souvent au Capitole, lorsqu’elle est de passage à Québec. « Quand j’aime un endroit, j’aime y retourner. L’hôtel du Capitole pour moi, c’est un délice. J’aime les nouveaux hôtels, mais celui-là, c’est mon coup de cœur », affirme-t-elle.

Quelle est ton activité physique préférée ?

Photo courtoisie

Depuis qu’elle est maman, la marche est devenue son activité physique préférée, raconte-t-elle. « Depuis que j’ai mon petit garçon, je prends des marches tous les jours avec lui. Juste d’être connectée avec la nature, de profiter, de se grounder, ça me fait un bien fou », indique-t-elle.