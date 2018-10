L'ancien ministre libéral fédéral Donald Macdonald meurt à 86 ans

L’ancien ministre libéral fédéral Donald Macdonald est décédé dans son sommeil dimanche à Toronto à l’âge de 86 ans. Il était atteint de la maladie d’Alzheimer depuis plus de 10 ans, a indiqué le «Globe and Mail», dans un article relatant sa carrière.

M. Macdonald, un avocat de formation, a représenté la circonscription torontoise de Rosedale de 1962 à 1977 et a occupé des postes clés au sein du gouvernement. Il a notamment été ministre sans portefeuille, président du Conseil privé, ministre de la Défense nationale, ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et ministre des Finances.

En 1977, il a quitté le gouvernement et a repris la pratique du droit dans un cabinet torontois.

Quelques années plus tard, en 1982, le premier ministre de l’époque, Pierre Trudeau, l’a mandaté pour diriger la Commission royale d’enquête sur l’union économique et les perspectives de développement du Canada qui allait notamment recommander dans son rapport, en 1985, le libre-échange avec les États-Unis. «Une politique qui a été adoptée par le premier ministre progressiste-conservateur de l’époque Brian Mulroney», a souligné le «Globe and Mail».

En 1988, Donald Macdonald a été nommé haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, un poste qu’il a quitté en 1991 pour retourner à la pratique du droit.