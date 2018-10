[PHOTOS] L’Arménie aime l’eau

EREVAN, Arménie | Pulpulak. C’est le nom qu’on donne aux petites fontaines qu’on trouve un peu partout à travers la ville.

Les Erevanais s’arrêtent religieusement et se penchent pour boire à leur jet vertical, continu.

Photo Journal de Québec, Alexandre Robillard

L’omniprésence de l’eau, ici, contraste avec l’aridité du climat, où la température estivale dépasse les 40 degrés.

Photo Journal de Québec, Alexandre Robillard

Photo Journal de Québec, Alexandre Robillard

À ce temps-ci de l’année où le soleil brille encore tous les jours. Les montagnes désséchées ont une couleur jaune, autour d’Erevan.

L’été dernier, la multinationale Veolia, l’opérateur du réseau d’aqueduc de la capitale, a d’ailleurs eu de la difficulté à maintenir son service. De nombreux quartiers ont subi des pannes d’approvisionnement de quelques heures, selon le site d’informations Azatyutun.

Vardavar

Cela n’empêche pas l’eau de remplir les nombreux bassins, devant le Musée national de l’Arménie, ou dans le lac des Cygnes, à côté de l’Opéra. Ni les tenanciers des nombreux cafés de laver leur terrasse à grande eau le matin.

Photo Journal de Québec, Alexandre Robillard

Et fin juillet, le Vardavar, une fête d’origine préchrétienne, a eu lieu une fois de plus.

Comme à chaque année ce jour là, à coup de boyau d’arrosage ou à grand seau d’eau, tout le pays s’est laissé aller à une joyeuse bataille d’eau dans les rues, les parcs.

Selon le site de l’Unesco, la célébration fait partie même de l’inventaire du patrimoine immatériel de l’Arménie.

Bref, les Arméniens aiment l’eau.

Leur territoire, enclavé entre la Turquie, la Géorgie, l’Azerbaïdjan et l’Iran, est tout petit. On peut le traverser du nord au sud après seulement 500 km de route.

Sevan et Garni

Au milieu du pays se trouve le lac Sevan, réserve d’eau potable. Avec ses 80 km de long, c’est comme si le pays, toutes proportions gardées, avait sa propre mer intérieure.

Mais le lac n’est pas le seul réservoir d’eau potable.

Une partie d’Erevan est approvisionnée en eau provenant de Garni, 30 km à l’est de la capitale.

Sa réputation est telle, que les appartements où elle est distribuée se vendraient plus cher à cause de ça, m’a raconté un Erevanais.

Mais bon, je n’ai pas deux sources pour celle là.

Femmes et fumée

Les paquets de cigarettes s’alignent dans les vitrines des petits kiosques des vendeurs qui sont installés dans les rues d’Erevan.

Photo Journal de Québec, Alexandre Robillard

Photo Journal de Québec, Alexandre Robillard

Leur prix, pour 20 cigarettes, va d’un à trois dollars, ce qui explique probablement pourquoi ici, on fume. Même dans les restaurants, où ce n’est pas encore interdit.

Et on tire passionnément sur la cloppe, on en avale une longue goulée, avec l’air désaltéré.

Tout le monde. Même les policiers en uniforme, qui surveillent la circulation aux carrefours. On les voit fouiller dans leur poche et s’en allumer une.

Tout le monde? À bien y penser non. Pas encore vu une seule femme fumer. Est-ce qu’elles le font en cachette?

«Ce n’est pas interdit aux femmes mais on n’aime pas ça», m’a dit Anna, une jeune bénévole au sommet de la francophonie la semaine dernière.

Laurence, une Française qui vit en Arménie depuis plusieurs années, confirme mon impression : c’est mal vu, pour une femme, de fumer en public.

À la limite, ça se fait dans les cafés, mais pas pour les jeunes filles.

N'empêche. Je rentre au Québec sous peu et pas encore vu une seule Arménienne fumer.