Le week-end culturel de Rémi Goulet

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Le livre de l’auteur français Alexandre Jardin, Le petit sauvage. Déjà, j’avais été très touché par ce roman lorsqu’il nous avait été imposé en lecture obligatoire durant mes études secondaires. Cette lecture m’avait beaucoup ébranlé à ce moment-là, en raison de la quête identitaire du personnage qui me rejoignait en quelque sorte. Puis j’ai décidé de le relire tout récemment, lors d’un voyage d’un mois en solo afin de redécouvrir le petit sauvage en moi. Une fois de plus, le livre a été un véritable coup de cœur au point de m’intéresser aux autres livres de l’auteur. Je viens de commander cinq autres livres d’Alexandre Jardin.

Quel est le film qui vous a séduit ?

Photo courtoisie

J’ai récemment vu le film The Rider, écrit et réalisé par Chloé Zhao, dont l’histoire, inspirée d’une histoire vraie, est terriblement touchante. La réalisatrice a fait le choix audacieux de tourner son film avec des acteurs non professionnels qui jouent leur propre rôle. On y suit Brady, un jeune cow-boy, une étoile montante du rodéo, qui un jour, victime d’un accident à cheval, verra sa vie basculer, ne pouvant plus prendre part aux compétitions à cheval, ni même faire de l’équitation. Il va réaliser que tout est éphémère. Après avoir tout perdu, il devra rebâtir son identité. C’est un très beau film !

Quelle est l’émission de télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie

J’ai eu un très gros coup de cœur télévisuel pour Game of Thrones. En plus d’avoir vu toutes les saisons qui ont été diffusées, j’ai été en voyage en Croatie à l’endroit où ils ont tourné des scènes de cette série culte. Sur place, j’ai été en mesure de reconnaître les endroits que l’on voyait dans la série. C’est mon cœur de petit garçon qui aime encore tout ce qui est médiéval. J’ai très hâte de voir la dernière saison. Par ailleurs, j’ai adoré la série Breaking Bad pour son côté créatif. Bryan Cranston a fait un incroyable travail d’acteur­­­. En plus, la réalisation est extraordinaire !

Quelle est la musique qui vous interpelle ?

J’ai récemment découvert le groupe alternatif Skinshape. J’adore leur album Oracolo. On y retrouve un côté psychédélique que j’aime beaucoup. Quant à leur album Life & Love c’est le genre de musique idéal à écouter sur le bord d’une plage.

Qui, dans le milieu artistique, suscite votre admiration­­­ ?

Photo WENN

Je suis très inspiré par les grands acteurs du cinéma. Je pense notamment à l’acteur britannique Christian Bale que j’admire énormément, qui est apte à se transformer selon ses rôles. On a pu voir tout son talent dans le film The Machinist. Sinon, j’admire tout autant l’acteur américain Jack Nicholson qui a un charisme incroyable à l’écran. Je l’ai adoré dans le film The Shining. Quant à sa performance dans le film Vol au-dessus d’un nid de coucou, elle est extraordinaire ! C’est un acteur formidable que je suis depuis longtemps !

On suit Rémi Goulet