Les Red Sox créent l’égalité

Un double de trois points de Jackie Bradley fils en fin de troisième manche a permis aux Red Sox de vaincre les Astros de Houston au compte de 7-5, dimanche à Boston, pour ainsi créer l’égalité 1-1 dans la série de championnat de la Ligue américaine.

Le voltigeur s’est amené dans le rectangle des frappeurs alors que Xander Bogaerts, Steve Pearce et Rafael Devers occupaient les sentiers. Cette frappe donnait une avance de 5-4 aux favoris locaux.

Mookie Betts a ensuite atteint la plaque lorsque le receveur des Astros Martin Maldonado a échappé un tir. Cette mince avance de deux points a été suffisante pour la relève.

Price doit attendre

Le partant des Red Sox David Price a une fois de plus connu un match difficile, permettant quatre points, cinq coups sûrs et quatre buts sur balles en seulement quatre manches et deux tiers de travail.

Price devra ainsi attendre avant de savourer une première victoire comme partant lors des séries éliminatoires, lui qui montre une fiche de 0-9 en 11 départs.

La victoire est allée au dossier de Matt Barnes, qui a été le premier releveur utilisé dans la partie. Il n’a rien donné en une manche et un tiers sur la butte.

Le partant Rick Porcello, qui a fait son entrée lors du huitième engagement, a réussi deux retraits au bâton. Le gérant Alex Cora l’utilisait en relève pour une deuxième fois depuis le début des éliminatoires. Il avait effectué deux retraits face aux Yankees de New York, le 5 octobre.

Craig Kimbrel a ensuite signé un troisième sauvetage lors du tournoi éliminatoire.

Pour ce qui est des Astros, Gerrit Cole (1-1) a donné cinq points, dont quatre mérités, six frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en six manches. Marwin Gonzalez a cogné un long circuit de deux points dans la défaite.

Les trois prochains matchs de la série auront lieu au Texas.