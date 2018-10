L’urgence d’agir auprès des personnes suicidaires

J’abonde dans le sens de Ginette, qui vous écrit ce matin concernant ses idées suicidaires, mais surtout concernant ses difficultés à obtenir de l’aide de la part de notre système de santé tel qu’il fonctionne. Mon fils est suivi par un psychiatre depuis deux ans. Certes, ce dernier tente au mieux d’ajuster sa médication à chaque visites. Mais mon fils est toujours dépressif et ne retrouve tellement plus son énergie qu’il lui est impossible d’effectuer quoi que ce soit en matière de travail. Lui qui avait un très bon sens de l’organisation et un sens de l’humour à toute épreuve, a totalement perdu cette énergie.

Il a craqué, mais on ne réussit à pas à en connaître les raisons. Pourquoi ne lui propose-t-on pas de suivre une thérapie pour reprendre confiance en ses moyens ? Car, à part la rencontre mensuelle avec son psychiatre, on ne lui offre rien d’autre, ce qui a pour conséquence qu’il en est toujours à la case départ sans grand espoir de guérison à court ou à moyen terme. Au lieu de s’améliorer, on dirait que mon fils se fragilise de plus en plus et ça m’attriste énormément. Je crains que ce lien qui ne se fait pas entre lui et sa vie d’avant la maladie le pousse à commettre l’irréparable.

Un père inquiet

Je trouve étonnant qu’encore aujourd’hui on ne considère que la médication pour guérir une dépression, quand tout le monde sait qu’une thérapie de soutien suivie en parallèle vient renforcer les possibilités de guérison. Incitez votre fils à en faire la demande expresse à son psychiatre.