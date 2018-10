Mode de stars: doudounes et imperméables

Si ce n’est déjà fait, il faut hélas ! penser à sortir son manteau pour le temps plus froid qui approche. Mais durant la courte période de l’entre-saison, amusez-vous. Dans les prochaines semaines, les trenchs compléteront vos silhouettes et injecteront une touche stylée à tous les looks, du classique imperméable taupe, à ses versions imprimées et colorées. À la vue des stars qui adoptent les parkas alors que la température est clémente, on retire les manches ou on bascule les manteaux pour dégager les épaules. L’idée est de traiter la doudoune comme une étole.

La semaine dernière, la marque montréalaise Atelier New Regime (ANR) dévoilait sa collection développée en partenariat avec le géant du sport Puma. Parmi les pièces de la collaboration, on retient les baskets multicolores et les parkas marquées d’un gros logo sur la manche. La collection est disponible en ligne sur les sites ANR et Puma.

La Fendi Mania frappera le 16 octobre, mais Gigi Hadid et Nicki Minaj ont déjà étrenné quelques-unes des pièces que les fans s’arracheront dans quelques jours. Les deux F entrelacés, synonymes de la maison italienne, et le logo Fendi Roma, à saveur plus sportive, sont pile-poil dans le courant de la logo manie.

Pour adoucir son agencement pantalon PVC, bottes blanches et haut court noir, la chanteuse Zara Larsson a choisi une parka au dégradé de bleus, coordonné à son ombre à paupières.

Pour obtenir l’effet de ce gilet Prada rose fluo que porte Amandla Stendberg, il vous suffira de retirer les manches amovibles de votre doudoune pour la porter tout de suite.

Une doudoune simplement pour le look, bien sûr, surtout si elle est coordonnée à sa perruque ! Nicki Minaj agence une robe de latex rose à une parka orangée, au premier rang de la présentation Opening Ceremony.

En début d’année, Katie Holmes a craqué pour une parka argentée qui se faisait plus sophistiqué au contact de son agencement gris lors du défilé Ralph Lauren. Alors que la DJ tokyoïte Mademoiselle Yulia inversait l’approche avec un trench argenté mixé à un jean brodé. Photo AFP