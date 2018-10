Rasmus Dahlin brise la glace

Le défenseur des Sabres de Buffalo Rasmus Dahlin a finalement inscrit son premier but en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) durant le match de samedi contre les Coyotes de l’Arizona et il doit une fière chandelle à Jeff Skinner.

Premier choix au plus récent repêchage du circuit Bettman, Dahlin a dû patienter jusqu’à la cinquième rencontre des siens avant de faire bouger les cordages cette saison. Il a vu son coéquipier réaliser une belle descente en zone ennemie au tiers initial, ce qui a forcé le gardien Antti Raanta à se déplacer à l’extérieur de son demi-cercle. L’attaquant a aussitôt profité d’une rondelle libre pour pousser celle-ci dans une cage déserte.

«Je dois remercier Skinner, puisque j’ai aperçu le disque sur la ligne des buts. Il a effectué une excellente manœuvre pour créer de l’espace et réussi une feinte habile contre le gardien», a expliqué le Suédois au site NHL.com, après la victoire de 3-0 de son club.

«Rasmus a fait un beau jeu pour me permettre d’assurer la transition et a bien complété le travail en suivant le jeu, a ajouté l’ancien des Hurricanes de la Caroline. J’aurais dû compter, mais j’étais heureux pour lui. C’est son premier but, le premier de plusieurs à venir.»

Mais avant tout, Dahlin était heureux d’avoir permis aux Sabres de gagner en terre hostile.

«Les gars étaient heureux et ils m’ont rendu ainsi tout autant. Nous avons vraiment une chimie au sein de ce groupe», a-t-il dit au quotidien «Buffalo News».

Déjà pas mal occupé

Plus jeune arrière à marquer dans l’histoire des Sabres, Dahlin, 18 ans et 183 jours, s’est d’ailleurs attiré les éloges de Skinner. Le défenseur a joué au moins 17 minutes lors de chacune de ses cinq parties en 2018-2019.

«En le regardant jouer, vous saviez que ça s’en venait, a affirmé l’attaquant à propos du premier but de Dahlin. Il a tellement d’habiletés et c’est bon de le voir se démarquer. Il a disputé une très bonne rencontre et il en a totalisé seulement cinq dans la LNH. Ce sera plaisant de le voir à l’œuvre pendant longtemps.»

«Il a des instincts incroyables, que ce soit pour envoyer la rondelle à un coéquipier libre ou en appuyant l’offensive. Il s’en est remis à son flair, s’est dirigé vers le filet et a réussi un jeu solide pour profiter du retour de lancer», a de son côté précisé l’entraîneur-chef Phil Housley.