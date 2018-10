Même s’il avait annoncé qu’il allait prendre une année de congé, Michel Tremblay, ce conteur inépuisable, infatigable, n’a pas pu résister à l’appel de la plume... Il offre cet automne un bouquet de souvenirs d’écrits à la troisième personne, même s’ils sont tous vrais, dans un roman court et absolument irrésistible, Vingt-trois secrets bien gardés.

Le grand dramaturge se raconte, sans filtre, dans 23 récits qui lui sont apparus comme on déroule le fil de ses souvenirs, sans ordre précis. On y retrouve des souvenirs de sa tendre enfance, de son adolescence, de sa vie de jeune écrivain et de dramaturge. Toutes sortes d’histoires colorées, drôles ou tendres, choquantes même, nous le font connaître davantage, sur le plan intime.

Il raconte la fessée qu’il a reçue de son professeur d’anglais – le terrifiant et injuste monsieur Poulet – à l’âge de 13 ans, sa rencontre avec André Brassard au parc La Fontaine, son premier voyage à Acapulco, la fin de la guerre. Mais aussi, sa peur d’entrer au bar Le Tropical et un incident qui a failli le laisser nu-fesses dans les rues de New York.

Il parle aussi de souvenirs de famille, d’amour, de l’opération pour une tumeur qui l’a laissé sourd d’une oreille, de son amour pour la musique. C’est un délice, page après page.

Au fil de la mémoire

En entrevue, il explique avoir choisi d’écrire au fil de la mémoire plutôt qu’en ordre chronologique. « Un souvenir en amenait un autre », dit-il. L’idée du livre est née quand, avec un groupe d’amis réunis autour de la table dans sa maison de Key West, ils ont tous raconté leurs plus vieux souvenirs.

« J’ai été étonné de voir à quel point il y a des gens qui ont gommé leur petite enfance, qui ne se rappellent rien avant 4-5 ans alors que moi, j’ai toujours eu le souvenir d’une chose qui s’est passée quand j’étais encore bébé. »

Il a écrit un petit texte sur ce premier souvenir, dont il n’avait jamais parlé. « Ça m’a donné envie de parler d’autres choses dont je n’avais jamais parlé. Des choses un peu honteuses, des choses drôles, des choses amusantes, des choses dramatiques. Et j’en ai trouvé vingt-trois. »

À la troisième personne

Il est très sincère et transparent dans sa façon de se raconter, sans censure aucune. Il a choisi d’écrire à la troisième personne, comme si les événements étaient arrivés à quelqu’un d’autre. « Comme ça, je n’avais pas la responsabilité de la confession ! blague-t-il. Mais ce n’est pas de la fiction, ce sont de vraies choses dont j’ai peu parlé, même à mes amis. »

Tous ces souvenirs sont des moments importants de sa vie. « Même des épisodes drôles, comme quand je perds mes culottes dans un cinéma porno, c’est quand même formateur de vivre une affaire de même ! »

Tout le recueil permet de mieux le connaître. « Je voulais qu’à la fin, on ait l’impression d’avoir rencontré une personne, qu’on connaisse mieux la personne qu’on ne connaissait pas au début, même par petites bribes. »

L’Ordre du Québec

Michel Tremblay parle publiquement, pour la première fois, d’une conversation téléphonique qu’il a eue avec la peintre Marcelle Ferron dans les années 1980. Elle lui apprenait que Mgr Maurice Couture avait exercé son pouvoir sur Robert Bourassa afin qu’il raye son nom de la liste des personnes retenues pour obtenir l’Ordre du Québec.

« Mes amis intimes connaissaient cette histoire-là, mais je ne l’avais jamais racontée en public. Je trouvais que c’était important. L’année suivante, monsieur Bourassa était malade et madame Bacon assurait l’intérim. Elle en a profité pour faire passer mon nom, parce qu’elle avait été choquée par cette histoire-là. »

► En librairie le 17 octobre.

► Michel Tremblay se rendra à Paris en décembre pour recevoir le prestigieux Grand Prix de la francophonie décerné par l’Académie française, pour l’ensemble de son œuvre.

► La pièce Bonjour, là, bonjour sera présentée du 7 novembre au 5 décembre­­­ au Théâtre Denise-Pelletier, à Montréal, dans une mise en scène de Claude Poissant.

► Les Belles-sœurs : théâtre musical sera présenté du 17 au 27 octobre à la Place des Arts, dans la métropole.

► Il sera présent au Salon du livre de Montréal.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Et voilà que sur la scène d’un des plus importants théâtres de Montréal, quelques minutes avant la création de sa nouvelle pièce, le doute, le maudit doute, peut-être le plus cuisant depuis longtemps, lui tombe dessus comme une dalle de béton. La faute au trac ? À la nervosité ? Parce qu’il voudrait se retrouver à des milles de là, ou plus tard, au restaurant, à fêter le succès ou à pleurer le flop ? »

– Michel Tremblay, Vingt-trois secrets bien gardés