Tragédie dans le Vieux-Québec

Seize touristes de l’Angleterre, des États-Unis et du Québec se trouvent à bord. Huit sont sérieusement blessés. Deux décéderont dans les jours suivants.

Concept fréquent en Europe, le funiculaire est cependant beaucoup plus rare en Amérique du Nord et fait partie des attractions touristiques de Québec. Il permet aux usagers d’éviter de gravir à pied les 85 m de dénivelé entre le Petit-Champlain et la terrasse Dufferin, devant le château Frontenac.