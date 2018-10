Un match spécial pour Xavier Ouellet

Avant de se joindre au Canadien de Montréal, le Québécois Xavier Ouellet a disputé 141 rencontres dans l’uniforme des Red Wings de Detroit. Lundi, le défenseur croisera le fer pour la première fois contre son ancienne formation.

«Je n’ai pas encerclé la date (sur le calendrier), mais quand j’ai vu que ça s’en venait, j’étais un petit peu excité, a souligné Ouellet, dimanche. J’ai hâte.»

«J’ai hâte à chaque match. Je me sens bien, je me sens prêt pour chaque match.»

Ouellet a été repêché au deuxième tour, le 48e au total, de l’encan amateur de la LNH de 2011. Lors de son passage à «Motown», le Québécois a obtenu 23 points, dont cinq buts.

«Je connais tout le monde dans l’équipe, a tenu à préciser Ouellet. Ça amène de la compétition. C’est amusant, tu peux "t’écoeurer" un petit peu. Il n’y a pas d’amis sur la glace, mais après le match, c’est fini. Ça amène une compétition.»

Et si l’on se fie aux propos du joueur d’arrière, il n’a toujours pas digéré le fait que les Red Wings l’aient laissé partir en rachetant son contrat en juin dernier. Le 1er juillet, Ouellet acceptait une entente avec le Tricolore.

«Chaque matin, je me lève et je veux prouver qu’ils avaient tort (les Red Wings) et que je peux aider cette équipe-ci (le Canadien) à gagner des matchs.»