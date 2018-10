Une première aire protégée autochtone au Canada

FORT PROVIDENCE, T.N.O | L’aire protégée autochtone d’Edéhzíe devient la première aire de ce type à être créée au Canada, 16 ans après le début des négociations.

Plus de 14 200 km2 situés dans le sud des Territoires du Nord-Ouest seront ainsi protégés par l’Assemblée des Premières Nations du Dehcho, qui gérera le territoire conjointement avec le Service canadien de la Faune.

L’aire d’Edéhzhíe protège les eaux en amont de la majeure partie du bassin versant de la région du Dehcho, qui est un terrain de chasse privilégié et une réserve d’eau pure pour les Dénés L’entente vise à préserver, ainsi, la culture et les activités dénées liées à ce territoire.

« Pour notre peuple, Edéhzhíe est un endroit spécial et spirituel, a déclaré Jonas Antoine, aîné des Premières Nations du Dehcho par voie de communiqué. En travaillant ensemble pour obtenir sa protection permanente, nous prenons des mesures avec le Canada pour renouveler notre relation de nation à nation et veiller à ce que les terres, les eaux et le mode de vie du Dehcho soient maintenus à Edéhzhíe pour les générations actuelles et futures. »

Selon le ministère fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, un processus est en cours pour transformer cette aire en réserve faunique nationale en 2020. Cette transformation offrirait des moyens supplémentaires quant à la conservation du milieu.

L’espace renferme principalement de la forêt boréale, des lacs et des terres humides et abrite une grande variété d'espèces de plantes et d'animaux nordiques, dont le caribou boréal, qui est en péril.

D’autres aires protégées autochtones devraient être annoncées, a indiqué le ministère.