Voici la couleur de rouge à lèvres à adopter cet automne selon votre signe astrologique

Même si votre collection de rouges à lèvres déborde, vous n’avez toujours pas l’impression d’avoir trouvé «The One»? Pas de panique, votre signe astrologique protège vos arrières!

Qui sait, peut-être que l’avenir de vos potentiels «frenchs» est écrit dans le ciel?

Voici LA couleur de rouge à lèvres que vous devez choisir selon l’astrologie:

Verseau: l’indépendante

La femme Verseau n’a pas froid aux yeux, c'est pourquoi le rouge Cranberry, qui tire presque sur le violet, est la couleur parfaite pour elle.

C’est une teinte qui attire l’attention et qui n’est pas commune, un peu à l’image des Verseau.

Lasting Finish By Kate Moss de Rimmel dans la teinte #30, 8 $ chez Walmart

Poisson: la rêveuse

La femme Poisson est une grande rêveuse, créative et se laisse influencer par les tendances et les courants qui passent, elle s’adapte donc très bien à l’environnement dans lequel elle vit.

La couleur pêche brûlée est donc la couleur tout indiquée pour ces grandes imaginatives. Loin d’être plate, cette couleur est à la fois originale et polyvalente!

Vice Lipstick d'Urban Decay dans la teinte Stark Naked, 22 $ chez Sephora

Bélier: la compétitrice

De nature fonceuse et téméraire, la femme Bélier n’a pas peur de faire valoir ses idées et de se battre pour celles-ci.

Il est donc logique que ce signe du feu ait une couleur qui va dans le même sens, soit l'orange brûlée.

Avec cette couleur, la Bélier exaucera son vœu de ne pas passer inaperçu!

Always On de Smashbox dans la teinte Out Loud, 28 $ chez Sephora

Taureau: la sensuelle

La femme Taureau est sensuelle, attirée par la beauté et les plaisirs de la vie.

Pour avoir une bouche à son image, la Taureau adopte le vieux rose, une couleur qui donne à la bouche une apparence pulpeuse, tout en restant discrète et sexy.

Lingerie de NYX dans la teinte Embellishment, 10 $ à Nyxcosmetics.ca

Gémeaux: la communicatrice

À la base, Gémeaux signifie «jumeaux» en latin et est souvent caractérisé par la dualité et la coexistence de deux signes en un.

La femme Gémeaux est communicatrice, attentive aux autres et apporte toujours une excellente énergie de groupe.

Le rouge à lèvres qui colle le mieux à cette femme aux multiples facettes est celui à double face, qui compte évidemment un côté coloré.

Double The Lip de Benefit dans la teinte Pink Thrills, 26 $ chez Sephora

Cancer: la rassurante

La femme Cancer aime que les gens se sentent bien et en sécurité. Elle n’aime pas spécialement attirer l’attention sur elle.

Un nude avec un sous-ton froid est donc la couleur parfaite pour la représenter!

Superstay de Maybelline dans la teinte Loyalist, 10 $ chez Walmart

Lion: la star

La femme Lion a un côté éclatant et éblouissant très fort. Elle adore être le centre de l’attention et être la star du moment.

Pour elle, oser les brillants, les couleurs vibrantes et les textures ne lui fait pas du tout peur.

Metallic Lipstick de Mac dans la teinte Metalwork, 23 $ chez MAC

Vierge: la perfectionniste

La femme Vierge est une grande perfectionniste qui aime que tout soit organisé et méticuleusement choisi. Il doit y avoir une logique impeccable pour que les choses s’imbriquent parfaitement.

C’est donc dans la plus grande logique que la couleur d’automne par excellence, le bourgogne, lui soit attribuée.

Mosturizing Lipstick de Elf dans la teinte Crazy Cranberry, 3 $ à Elfcosmetics.com

Balance: l’authentique

Malgré son côté un peu paradoxal, la Balance est celle qui est rassembleuse et qui s’entend bien avec tout le monde.

Elle peut sembler dure, mais elle est au fond très courtoise et conciliante. D’ailleurs, elle a un sens de la famille très prononcé.

Quoi de mieux qu’un rouge à lèvres brun, facile à porter avec tout, pour s’agencer à ce signe?

Lippie Stix de Colorpop dans la teinte Girl Gang, 5,50 $ à Colorpop.com

Scorpion: l’énergique

C’est bien connu, la femme Scorpion a un côté hyperactif et déborde d’énergie. Tout ce qu’elle veut, c’est de bouger et de faire une activité dans le but de se sentir vivante.

Elle est très charismatique, ce qui plaît beaucoup côté séduction. Évidemment, la couleur qui lui va le mieux est le rouge pompier, à la fois punché et sexy.

Silk Finish de wet n wild dans la teinte Raging Red, 7 $ chez Walmart

Capricorne: la romantique

Même si cela ne paraît pas trop, la femme Capricorne apprécie beaucoup les marques d’affection et aime qu’on lui montre qu’on l’aime.

Pour coller à sa peau, rien de mieux qu’un joli rose pâle, qui frôle presque le nude.

Il est passe-partout, coquet et super mignon. Un peu comme la Capricorne!

Katy Kat Matte de Covergirl dans la teinte Pink paws, 6 $ chez Walmart.ca

Sagittaire: la sincère

La Sagittaire est d’une sincérité et d’une gentillesse désarmante. Elle ne veut pas blesser qui que ce soit. Elle est indépendante et représente la pureté en soi.

Cet automne, la Sagittaire sera fidèle à elle-même en choisissant une teinte unie, mais qui est super tendance: le gloss transparent.

Liquid Sunshine de NYC New york Color dans la teinte City’s Clear, 3,50 $ chez Walmart

