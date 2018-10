5 questions à se poser avant d'acheter des pneus d'hiver

Navré de vous le rappeler, mais l’hiver arrive à pas de géant!

Il importe donc de bien préparer ses déplacements, mais surtout de chausser sa voiture de bons pneus d’hiver. Pour l’occasion, voici quelques points importants à considérer lorsque vous magasinez vos pneus.

Quelle distance parcourez-vous chaque hiver?

La question peut sembler bien banale, mais elle devrait être la première à envahir votre esprit. Si vous habitez en ville, que vous avez accès au transport en commun et que votre voiture est stationnée tout l’hiver dans votre entrée, il serait peu judicieux de dépenser des centaines de dollars pour des pneus ultra performants!

Quel type de chaussée empruntez-vous quotidiennement?

Si vous habitez en campagne et que votre emploi est en banlieue, l’autoroute et même les petits chemins de campagne font partie de votre quotidien. Il faut donc s’attendre à rencontrer des routes partiellement déneigées. Si, au contraire, vous habitez en ville, vous risquez d’emprunter majoritairement des chemins entièrement déneigés et rarement glacés. Ce deuxième critère vous aidera donc certainement à éliminer quelques types de pneus.

Quel est votre budget?

La question qui tue! Le budget accordé à vos pneus doit être le reflet de votre utilisation. Contrairement à d’autres produits, les prix d’une chaussure automobile sont habituellement un gage de sa qualité. Autrement dit, plus vous dépensez, plus vous en avez. Donc, si vous parcourez 30 000 km par année et que votre voiture est votre deuxième bureau, il serait logique d’investir dans d’excellents pneus qui vous seront fiables. Si, au contraire, vous n’utilisez votre voiture qu’une fois par semaine pour faire des emplettes, des pneus d’entrée de gamme seront amplement suffisants!

Aimez-vous vos pneus actuels?

Comme bien des produits de consommation, vous vous êtes assurément forgé une opinion concernant votre achat. Il s’agit donc de déterminer si vous avez été satisfait ou non de vos pneus d’hiver précédents. Si vous avez adoré vos anciens pneus, pourquoi changer de modèle?

Pneus cloutés ou non?

Les pneus cloutés sont permis au Québec entre le 15 octobre et le 1er mai inclusivement. Ils offrent un avantage indéniable en ce qui concerne l’adhérence à la chaussée. Sur la glace comme sur la neige, ils vous offriront une meilleure conduite qu’un pneu d’entrée de gamme. Cela dit, si vous habitez Montréal et que vous n’en sortez presque pas, un tel achat vous coûtera les yeux de la tête et ne vous offrira aucune satisfaction après achat.