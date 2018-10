Accusé du meurtre d'Ophélie Martin-Cyr: René Kègle violemment battu en prison

TROIS-RIVIÈRES | René Kègle, un des deux accusés pour le meurtre de Ophélie Martin-Cyr, a été hospitalisé lundi après avoir été violemment battu en prison.

Selon des informations obtenues par Le Journal, Kègle, 38 ans, souffrirait de blessures graves après avoir été attaqué à la prison de Trois-Rivières où il est détenu depuis qu'il a été accusé de meurtre prémédité vendredi.

Il a été transporté à l'hôpital où il reposerait dans un état sérieux, mais stable.

Photo tirée de Facebook

René Kègle est accusé d'avoir assassiné Ophélie Martin-Cyr, 19 ans. Le corps de l'étudiante de niveau collégial avait été retrouvé mercredi dernier dans un champ de Yamachiche en Mauricie. Kègle est aussi accusé d'avoir déchargé son arme à feu vers une autre femme de 21 ans qui a réussi à prendre la fuite. Selon nos informations, l'autre accusé dans cette affaire, Francis Martel, bénéficierait maintenant de mesures de sécurité accrues en prison.

Le meurtre d'Ophélie Martin-Cyr a ébranlé tout le Québec la semaine dernière. Cette dernière et son amie de 21 ans auraient été ciblées puisqu'elles détenaient de l'information concernant un vol d'argent.

Kègle et Martel auraient voulu les faire parler pour savoir où se trouvait le présumé voleur. Or, elles auraient refusé de donner de l'information. Kègle et Martel se seraient fâchés.

La femme de 21 ans aurait sauté en bas de la voiture en marche lorsque Kègle a sorti son arme à feu. Ophélie Martin-Cyr n'a pas eu cette chance et a été abattue.

Deux autres corps ont également été retrouvés dans une voiture carbonisée. Ils n'ont toujours pas été identifiés, mais les deux événements seraient reliés. Il s'agirait de la voiture de Steve Lamy, un entrepreneur en construction qui manque à l'appel depuis mercredi dernier.