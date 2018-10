« Lorsque j’étais à l’école primaire, la maîtresse s’épuisait à nous rappeler qu’on ne dit pas “elle lui a répond, mais elle lui a répondu” », confie un lecteur, M. Sirois. « Pourquoi, madame ? – Parce que la neige a fondu et non la neige a fond. Pourtant, à la radio, de nos jours, on entend encore et encore la formule “il a, elle a répond”. Alors, la question qui me chatouille (la question qui tue !) est : comment est-ce que ça marche au juste, la patente ? » La patente marche comme vous l’expliquait votre institutrice. On répète : la neige n’a pas fond, elle a fondu ; la poule n’a pas pond, elle a pondu. Ma voisine de palier ne m’a pas répond, elle m’a répondu. Ce qui, évidemment, ne valide pas la forme « être répondu ». On peut répondre à une question, bien sûr, mais une question et un appel téléphonique ne peuvent pas être répondus. Avez-vous été répondu ? entend-on aussi (sous l’influence de l’anglais). On peut répondre à quelqu’un, mais quelqu’un ne peut pas être répondu. Allô ?