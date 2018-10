Ce député défait prend les grands moyens pour remercier ses électeurs

Après avoir été défait le 1er octobre dernier, l’ex-député de Saint-Jean, Dave Turcotte, a tenu à remercier ses électeurs d’une façon spéciale.

Celui qui a siégé pendant 10 ans à l’Assemblée nationale a installé de grandes affiches sur son local électoral en guise de remerciement.

«Je tenais à vous dire merci pour ces 10 dernières années à vous représenter à l’Assemblée nationale et à travailler fort pour Saint-Jean», a-t-il écrit sur Facebook.

«10 ans ce n’est pas rien! Je suis très fier d’avoir eu le privilège de vous représenter à l’Assemblée nationale pendant toutes ces années. Je suis aussi très heureux d’avoir pu, mon équipe et moi, améliorer la vie des gens d’ici au quotidien. Il est vrai que depuis 10 ans bien des choses ont changé. Il y a un proverbe qui dit : Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Il est clair à mon esprit que nous avons été plus loin pour notre coin de pays», a-t-il tenu à souligner.

Dave Turcotte a aussi organisé une soirée afin de «témoigner (sa) reconnaissance».

«Je tiens à vous inviter à un 5 à 7, sans prétention, pour se dire merci et se rappeler de bons souvenirs. Les membres de mon équipe seront aussi présents pour échanger avec vous», a-t-il indiqué.

L’événement, sur réservation, aura lieu mardi, dès 17 h, à l’Auberge Le National au 185, rue Jacques-Cartier Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un léger goûter sera offert.