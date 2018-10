Ces célibataires de XOXO sont complètement désespérés de trouver quelqu'un à «frencher»

Plus les semaines avancent, plus les couples se forment à XOXO.

Jake est associé à Léanne, Mathieu est toujours collé à Valérie, Manuel est «all-in» avec Selma-Rose et Manuela. Ces nouvelles affinités qui se forment créent des tensions dans les différents penthouses, mais surtout, incitent ceux qui n’ont pas encore eu de «rapprochements» à se lancer sur les derniers célibataires disponibles : Maxime et Nathan.

Durant le dernier épisode, on a eu droit à un des rapprochements un peu maladroits entre Nathan et Cindy-Ann. Le «nouveau couple» n’avait jamais démontré de réel intérêt l’un pour l’autre, mais par la force des choses, semblent s’être trouvé des affinités et ont même «frenché» lors de l’activité de Olivier Primeau. On se souvient que Nathan tripait sur Selma-Rose, mais que cette dernière a perdu tout intérêt envers lui après qu’il ait raconté des mensonges à son sujet à Manuel.

Une autre personne qui a dû se «revirer sur un dix cennes» est Rébéka, qui a perdu son coup de cœur numéro 1, Jake, en faveur de Léanne. Rébéka, désespérée de trouver quelqu’un d’autre à frencher, a jeté son dévolu sur Maxime, le jumeau pas en couple. Un geste qui a d'ailleurs créé des tensions entre Mégane et elle.

Ces rapprochements sont-ils nés d’un réel intérêt ou sont-ils plutôt en des «moves» de dernières minutes pour s’assurer de ne pas être éliminé la semaine prochaine? On penche plutôt pour la seconde théorie!