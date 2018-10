C'est la guerre entre «Nathan le snake» et les autres gars à XOXO

Avec les semaines qui défilent et les éliminations qui deviennent de plus en plus stressantes, il est normal que les passions se déchaînent.

C’est ce qui est arrivé dans le penthouse des gars cette semaine, après qu’une chicane ait éclaté entre Nathan, Jake et Manu. En ce moment, Nathan (affectueusement surnommé Nate The Snake) ne se fait pas d’amis... ni d’amoureuses.

Le plus jeune de la gang des gars s’est fait prendre à raconter aux filles des différents groupes des choses peu glorieuses au sujet de ses confrères. Sans surprise, les célibataires concernés n’ont pas aimé ce qu’ils ont entendu.

En gros, Nathan a dit aux filles que Manu était un player. Il a également lancé à Manu que Selma-Rose, l’un de ses coups de cœur, n’aimait pas le football. Inutile de vous rappeler que le conseiller financier a longtemps joué à ce sport, ce qui explique le gros drama.

La chicane entre les gars s’est terminée avec un Manuel complètement furieux, qui s’est défoulé en faisant quelques pompes et en lançant ses affaires sur le comptoir.

Aussi, les chances de Nathan auprès de Selma-Rose ont été anéanties après l'histoire du football. Nathan se retrouve donc sans prétendante pour le protéger... La vie XOXO est loin d’être terminée et si l'on se fie aux derniers épisodes, l’harmonie est loin de régner dans les penthouses!