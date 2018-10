C’est parti pour QUB radio

C’est le jour J pour QUB. La radio numérique de Québecor est en service depuis ce matin, portée par une équipe d’animateurs gonflés à bloc, prêts à propulser un contenu différent et ratissant dans des horizons variés.

Tous les visages vedettes de QUB s’entendent pour affirmer qu’on découvrira de nouvelles facettes de chacun d’eux à travers leurs tribunes respectives. Et tous comptent profiter de la plateforme numérique qui leur est offerte, exempte des règles rigides des ondes traditionnelles, pour amener le médium de la radio un peu plus loin et le teinter de leur propre couleur.

Par exemple, le «morning man» Benoît Dutrizac a déjà statué qu’il ne perdra pas beaucoup de temps avec les commodités comme la météo et la circulation dans ses échanges matinaux, préférant causer actualité et société sans faux-fuyants.

Martineau cabotin

Richard Martineau annonce qu’il exploitera un côté cabotin de sa personnalité dont il a donné un aperçu lors du dévoilement de QUB, en blaguant qu’il est «un homme blanc, hétérosexuel, binaire, genré, de 57 ans».

«Ce qu’on appelle le ‘‘trou de cul du monde’’, finalement», lance celui qui est aux commandes de Politiquement incorrect.

«Les gens ne veulent pas sauter au plafond à 10 h le matin. Une émission de ‘‘mid-morning’’, c’est plus rigolo, plus relax, plus drôle, plus sarcastique, moins tranchant. Je vais rire un peu de notre époque où, mon Dieu, la moindre chose que tu dis de travers peut te faire perdre ta ‘‘job’’ ou te faire couper la tête», détaille Richard Martineau.

Fière d’avoir hérité d’un créneau plus ludique, qui lui permettra de jaser humour, cuisine, vin et autres plaisirs du quotidien, sans oublier toutes les réalités touchant à la famille, Bianca Longpré, alias Mère ordinaire, a vu sa popularité prendre forme grâce aux réseaux sociaux et juge donc logique de contribuer à une radio web.

«On m’avait déjà offert de faire de la radio, et j’avais refusé. Mais là, c’est exactement ce que j’aime. Moi, je mise sur Internet», a déclaré celle qu’on entend sur QUB de 11 h à 12 h.

Dumont aime jaser

Installé dans la chaise du «retour à la maison», en fin d’après-midi, Mario Dumont partagera son temps d’antenne avec son co-animateur Vincent Dessureault, aussi chroniqueur à Salut, bonjour!.

Au Retour de Mario Dumont, on s’intéressera, entre autres, à la légalisation de la marijuana et aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Lise Ravary et Normand Lester y seront des collaborateurs réguliers.

«La radio, c’est un ton différent, observe Mario Dumont. C’est un médium léger, pour jaser, que j’aime beaucoup. Je marche toujours sur la ligne d’être sérieux sans se prendre au sérieux. Les sujets dont on parle ont un impact sur la vie des gens, mais on n’opère pas à cœur ouvert non plus...»

La programmation de QUB est complétée par le rendez-vous des Effrontées, Geneviève Pettersen et Vanessa Destiné, qui débattront de thématiques controversées d’un angle féministe. Il y a aussi les rendez-vous politiques, Trudeau le midi avec Jonathan Trudeau et Là-haut sur la colline, avec Antoine Robitaille, et On n’est pas obligé d’être d’accord, le terrain de jeu de Sophie Durocher, qu’on fréquentera de 14 h à 15 h.

QUB propose par ailleurs un vaste éventail de baladodiffusions touchant à tous les champs d’intérêt, de l’argent à la musique country, des voitures aux jeux vidéo, du journalisme d’enquête au droit, et alouette.

Les émissions de QUB :

Dutrizac de 6 à 9, avec Benoît Dutrizac, de 6 h à 9 h

Les Effrontées, avec Geneviève Pettersen et Vanessa Destiné, de 9 h à 10 h

Politiquement incorrect, avec Richard Martineau, de 10 h à 11 h

Mère ordinaire, avec Bianca Longpré, de 11 h à 12 h

Trudeau le midi, avec Jonathan Trudeau, de 12 h à 13 h

Là-haut sur la colline, avec Antoine Robitaille, de 13 h à 14 h

On n’est pas obligé d’être d’accord, avec Sophie Durocher, de 14 h à 15 h

Le retour de Mario Dumont, avec Mario Dumont et Vincent Dessureault, de 15 h à 17 h

Où syntoniser QUB radio?