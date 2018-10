Cette légende du cinéma vit de façon économe dans le but donner sa fortune de 929 millions de dollars à la charité

Chow Yun-fat, une des plus grandes stars du cinéma de Hong Kong, a récemment révélé qu’il vit de façon très économe avec l’intention de donner la majeure partie de sa fortune à des oeuvres caritatives.

L’acteur, surtout connu en Occident pour son rôle dans Crouching Tiger Hidden Dragon, dépense environ 100 dollars par mois et veut donner le reste de ses 929 millions de dollars à des oeuvres de bienfaisance.

L’homme de 63 ans utilise le transport en commun, magasine uniquement aux friperies et a utilisé le même téléphone cellulaire Nokia pendant plus de 20 ans.

«L’important dans la vie n’est pas l'argent que tu as, c’est d’être capable de garder un état d’esprit paisible et vivre sa vie de façon simple et pas compliquée», a affirmé Chow lors d’une récente entrevue.

L’acteur a aussi déclaré que les possessions matérielles n’étaient pas importantes pour lui, en autant qu’il a ce dont il a le strict minimum.

Le monde serait sûrement un endroit meilleur si nous étions tous un peu plus comme Chow Yun-fat.