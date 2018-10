Des citoyens de Pie-XII se mobilisent

Fortement inquiets du passage du futur tramway dans leur cour arrière, des résidents du boulevard Pie-XII, à Sainte-Foy, se mobilisent pour faire changer le tracé et pour protéger leur quiétude et leur qualité de vie.

« Ce n’est pas le syndrome du “Pas dans ma cour”. Ça se passe dans ma chambre à coucher ! Je vais être couché et je ne vais plus pouvoir ouvrir les fenêtres », a tonné Denis Lemay. Ce dernier voulait ainsi illustrer le fait que le tramway passera à seulement neuf mètres de la ligne du terrain de la résidence qu’il habite depuis 44 ans.

Selon lui, le bruit émis sera extrêmement dérangeant. « Faites monter une rame de 143 pieds et de plusieurs tonnes dans une pente de sept degrés, le bruit dépasse les 100 décibels. C’est autant qu’une discothèque. Et ça, ils ne veulent pas le dire », a-t-il déploré.

Pétition

Les résidents font actuellement signer une pétition pour que le tracé – au niveau du chemin des Quatre-Bourgeois – soit revu. Plutôt que de piquer vers le nord sur les terrains d’Hydro-Québec, parallèlement à Pie-XII, le tramway devrait se rendre à l’ouest, jusqu’à Revenu Québec (Marly), pensent-ils.

Selon M. Lemay, la quasi-totalité des résidents de son boulevard a paraphé le texte qui sera déposé au conseil municipal de Québec dans les prochaines semaines. « C’est presque unanime, a-t-il insisté. Il y a seulement deux personnes sur cent qui n’ont pas signé. »

Citant deux courtiers immobiliers, Denis Lemay est par ailleurs convaincu que la valeur des maisons va diminuer, car le tramway passe « trop proche » des résidences.

Critiques envers Hydro-Québec

M. Lemay a par ailleurs dénoncé « la morale élastique des dirigeants d’Hydro-Québec ». Pendant de longues années, les résidents ont pu louer et utiliser une bande de terrain d’Hydro sous réserve d’une « occupation paisible des lieux ». Or, en acceptant de céder la servitude à la municipalité, Hydro nuirait fortement à cette quiétude tant recherchée.

« Si Hydro persiste, elle sera responsable de la destruction de l’environnement avec l’abattage de centaines d’arbres, de la coupe d’arbustes, de la disparition de potagers et de jardins. Elle contribuera par le fait même à la création d’îlots de chaleur », a regretté le citoyen.

Paul-Christian Nolin, porte-parole du maire Labeaume, s’est voulu rassurant en promettant que les résidents du secteur seront rencontrés au fur et à mesure de l’avancement de la réalisation du tramway.

Ils ont dit

« Lorsqu’il s’agit d’une servitude pour infrastructure publique, comme un corridor de transport en commun, si c’est techniquement possible, nous accordons presque automatiquement la servitude au demandeur (la Ville de Québec en l’occurrence) »

— Geneviève Gourde, porte-parole d’Hydro-Québec.

« On travaille très fort pour apaiser les inquiétudes des gens. Ce sont des solutions très techniques. On va vous revenir là-dessus. On regarde tout ça effectivement (un mur végétalisé antibruit) »

— Régis Labeaume, 2 octobre.

« Vous allez voir qu’à la fin de l’œuvre, l’évaluation de votre maison ne baissera pas. Elle va monter »

— Régis Labeaume, lors de la séance publique d’information du 7 avril.