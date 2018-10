Des épiciers de Saguenay ne veulent pas de lait américain sur leurs tablettes

SAGUENAY – Des épiciers de Saguenay ont décidé de se montrer solidaires des producteurs laitiers canadiens en s'assurant qu'aucun produit laitier américain ne se retrouve sur leurs tablettes.

La direction du Metro Sagamie, situé dans le secteur Arvida, a affiché dans son comptoir laitier une note précisant qu'elle ne vend pas de produits américains.

«Nous ne sommes pas désolés, nous ne vendons pas de lait américain», peut-on lire à deux endroits distincts.

Le directeur du commerce a assuré qu'il ne tient pas nécessairement à boycotter les produits laitiers américains, mais qu'il souhaitait ainsi répondre aux préoccupations de sa clientèle.

«Les employés se faisaient souvent demander si nous avions des produits américains. De cette façon, c'est clair qu'on n’en a pas. On n’en a jamais eu et on espère dans le futur ne jamais avoir à en vendre», a expliqué Réal Bilodeau.

Metro a refusé de commenter l'initiative locale du commerçant.

De leur côté, les propriétaires du magasin d'alimentation Bizz Corneau Cantin de Chicoutimi ont toujours milité en faveur de l'achat local et ont l'intention de poursuivre leur mission.

«Depuis que nous entendons parler de l'accord économique dans les médias, on a l'impression que les gens sont davantage sensibilisés par l'importance d'acheter local», a indiqué la copropriétaire de l'épicerie, Émilie Boivin.

Par ailleurs, les quelque trois cents producteurs laitiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean se réuniront à Alma lundi en soirée. Il s'agira de leur première rencontre depuis la signature de l'Accord États-Unis–Mexique–Canada.

Cette rencontre d'informations vise à rassurer les producteurs inquiets, mais aussi à organiser les prochaines actions du regroupement.