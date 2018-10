Écrasé par une tondeuse en tentant de tuer son fils avec une scie à chaîne

À Bristol, au Tennessee, un homme de 76 ans armé d'une scie à chaîne qui a été écrasé par une tondeuse en tentant de tuer son fils qui tondait le gazon a été amputé d'une jambe.

Le Bristol Herald Courier rapporte que le mandat d'arrestation à l'endroit de Douglas Ferguson est en attente, en raison de la gravité de ses blessures.

Le 28 juin, les autorités du comté de Sullivan, une ville de 150 000 habitants à 450 kilomètres à l'est de Nashville, ont été appelées à une demeure et ont découvert Ferguson. Sa jambe et sa tête saignaient abondamment.

Une enquête préliminaire leur a permis de découvrir qu'il a tenté d'attaquer son fils avec une scie à chaîne alors qu'il tondait le gazon.

Les détectives affirment que Douglas et son fils ne s'entendaient pas très bien.

Le suspect est accusé de tentative de meurtre au deuxième degré.