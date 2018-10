Embardée à VTT en Haute-Mauricie: l'ambulance n'est jamais arrivée sur le lieu de l’accident

Malgré un appel au 911, un homme gravement blessé dans une embardée à VTT, n'a jamais pu recevoir les secours attendus le 7 octobre dernier sur la route reliant Parent à Mont-Laurier, en Haute-Mauricie.

C'est finalement un bon samaritain qui a pris à son bord et conduit le blessé vers le dispensaire de Parent à 30 kilomètres plus au nord.

Deux infirmières l'y attendaient pour le stabiliser.

Claude Dumont avait subi des fractures à la clavicule, à quatre côtes et une perforation à un poumon, résultat d’un accident alors qu’il roulait à VTT.

Son appel à l'aide, fait à partir d’un téléphone satellite, avait été logé une vingtaine de minutes après l'accident. Or deux heures plus tard les secours n'étaient toujours pas sur place.

«Là tu désespères. Tu te dis que non ça ne marche plus. Après deux heures tu dis non, non. Là il n'y avait plus de communication. Il n'y avait plus rien. Ils ne savaient plus si c'était Mont-Laurier qui venait ou La Tuque», déplore M. Dumont.

Celui-ci veut savoir pour quelle raison ce n'est pas l'équipe de premiers répondants de Parent qui a été mobilisée de sorte que l'intervention aurait pu être beaucoup plus rapide.

La Ville de La Tuque, de qui relève ce service, indique que jamais l'appel à l'aide ne lui a été transmis officiellement par la centrale d'urgence.

«D'après nous, le problème a été avec le service de secours et c'est ce qu'on veut savoir, où a été le problème, pour éviter que ça ne se reproduise», lance la conjointe du blessé, Sylvie Gariépy.

Le rapport médical indique qu'une ambulance de La Tuque s'est mise en route près de 90 minutes après l'accident. Elle a toutefois été annulée au profit d'un véhicule provenant de Mont-Laurier 30 minutes plus tard.

L’homme a finalement été pris en charge par des ambulanciers partis de Mont-Laurier, au dispensaire de Parent où son sauveteur l’avait conduit. Il n’a donc jamais été secouru par des ambulanciers à l’endroit où il s’est blessé, et l’ambulance partie de Mont-Laurier s’est présentée à Parent quatre heures après l'accident.