Il attend depuis 18 mois pour se reconstruire

Un résident de Pierrefonds, victime des crues printanières historiques de 2017, doit vivre dans une roulotte sur son terrain parce que Québec ne l’a toujours pas autorisé à rebâtir.

« C’est comme un cauchemar total, où il n’y a rien que tu puisses faire. J’essaye de faire avancer mon dossier, mais la bureaucratie ne fait rien. Tant que je n’aurai pas obtenu ma dérogation, rien d’autre ne peut avancer », s’insurge 18 mois après les inondations André Lavigne, qui habite depuis 32 ans sa demeure du boulevard Gouin.

Une roulotte chez lui

Depuis juin, il a dû s’acheter une roulotte, qu’il a installée devant sa résidence inhabitable, en attendant de savoir ce qu’il adviendra de son dossier.

« Ce n’est pas une vie, je dois constamment faire des allers-retours entre la roulotte et la maison. Je ne peux pas vivre normalement », grogne M. Lavigne.

Photo Antoine Lacroix

L’homme de 63 ans a été le seul à être inondé parmi ses voisins immédiats.

« En 2017, c’était la première fois que je me faisais inonder. C’était vraiment exceptionnel, je n’avais jamais vu ça », affirme l’homme d’affaires qui possède un commerce au centre-ville de Montréal.

Les résidences à sa droite et à sa gauche ont été épargnées parce qu’elles ont pu surélever le sol lors de leur construction dans les dernières années.

Photo Antoine Lacroix

C’est justement ce qu’André Lavigne souhaiterait faire pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise, en surélevant son terrain à la hauteur de ses voisins et en reconstruisant sa maison.

Il a formulé en octobre 2017 une demande de permis à l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro. Mais c’est le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) qui avait la responsabilité d’accepter la dérogation.

Le MAMOT affirme avoir reçu le « dossier complet » de M. Lavigne le 7 mai dernier, puis l’avoir transmis à un comité d’experts indépendants du ministère de l’Environnement. Le MAMOT pourra trancher seulement lorsqu’il aura reçu la recommandation du comité.

« Le comité n’est jamais passé ici pour évaluer ma situation, impossible de savoir ce qu’ils font, sur quoi ils se basent », déplore M. Lavigne.

Son dossier est donc sur la glace pour obtenir des permis de la Ville ou faire sa réclamation au ministère de la Sécurité publique, puisqu’il n’est toujours pas en mesure de savoir s’il devra finalement rénover ou s’il pourra construire une nouvelle maison.

« Pendant ce temps-là, moi, je suis abandonné. Le gouvernement se fout de la situation du vrai monde », rage-t-il.

La saga

7 mai 2017

La résidence d’André Lavigne est inondée.

24 octobre 2017

Après des rencontres pour obtenir l’autorisation de surélever son terrain, Pierrefonds-Roxboro indique devoir faire une vérification auprès du MAMOT.

12 décembre 2017

Le maire écrit au ministère pour soutenir sa demande.

7 mai 2018

Le MAMOT dit avoir reçu son dossier complet.

18 mai 2018

On transmet le dossier au comité d’experts indépendants de l’Environnement.

30 août 2018

Le MAMOT indique à M. Lavigne que le comité étudie toujours sa demande.

Le maire trouve ça « carrémement inacceptable »

Le maire d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro considère comme « carrément inacceptables » les délais auxquels doit faire face André Lavigne pour connaître son sort.

Photo Agence QMI, Sarah Daoust-Braun Dimitrios Jim Beis, maire

« Je ne peux même pas m’imaginer ce qu’il vit. Ce sont des choses pas normales, dit le maire Dimitrios Jim Beis. Ça ne passe pas qu’on laisse les gens comme ça. Je peux comprendre quelques mois, parce que la situation avait été grave. Il faut que les bureaucrates au Québec fassent avancer les dossiers et prennent leurs responsabilités ».

Selon lui, la situation aurait pu être réglée dès le mois d’octobre 2017, parce que l’arrondissement aurait accepté la demande d’André Lavigne de surélever son terrain.

« On était prêts nous, à l’arrondissement, à donner la dérogation. On pensait que ça avait du sens, sauf que ça prenait l’approbation du gouvernement. Et malheureusement, il attend toujours, laisse tomber M. Beis. En tant que maire, je ne peux pas prendre la décision à leur place. Je ne suis qu’en position d’influence. »

Servir le monde

Le maire estime que devant des situations exceptionnelles comme les crues printanières historiques de 2017, il faut « être flexible et trouver des solutions ».

« On est là pour servir le monde. Si la Ville était prête à aller de l’avant, comment ça se fait que le gouvernement prenne son temps ? Si sa maison était plus élevée, ça aurait du sens parce qu’elle va dépasser la zone vingtenaire [de crues] et ça protégerait la maison », soutient le maire de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro.

Dimitrios Jim Beis a assuré qu’il ferait des appels cette semaine aux instances gouvernementales pour que le dossier d’André Lavigne puisse progresser rapidement.

« Avec la température qui s’en vient, comment cette personne pourra-t-elle rester dans une roulotte ? Il ne sait pas ce qui s’en vient dans le futur, il doit attendre », s’insurge M. Beis.