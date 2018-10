José Gaudet s'ouvre sur sa séparation professionnelle avec Mario Tessier

Pour une rare fois, José Gaudet est revenu sur la séparation professionnelle qu’il a vécue avec Mario Tessier, qui était son acolyte depuis toujours au sein du duo humoristique Les Grandes Gueules.

En entrevue avec Jean-Philippe Dion à l’émission La vraie nature, diffusée dimanche soir sur les ondes de TVA, l’animateur et humoriste s’est ouvert sur les raisons qui l’ont poussé à poursuivre sa carrière en solo dans les médias, sans celui qui appelle encore son «buddy».

«Mario voulait voler plus haut, pis moi je trouvais que notre altitude de croisière était suffisante», a-t-il raconté.

À l’époque, José Gaudet traversait une période particulièrement difficile de sa vie, pendant laquelle il a notamment découvert qu’il souffrait d’anxiété.

«Les offres rentrent pis moi je refuse tout, a-t-il expliqué. Je veux survivre. Et j’ai mon buddy qui veut et qui pousse, pis qui pousse. Et ça nous a fait un peu mal, ça.»

Le choix de prendre ses distances s’est alors imposé.

«C’est la décision qu’on a prise de se laisser faire des choses parce que j’ai dit : "Moi, je ne suis plus capable de te ralentir. Tu veux plus et je ne suis plus capable de te faire de la peine et de dire non aux projets. Fais-les!"»

Une séparation qui a fait mal et qui s’apparente à une peine d’amour selon lui.

«Et Mario te dirait sûrement la même affaire à sa façon, a-t-il lancé. Moi, il y a fallu que je l’affronte. Je l’ai fait venir à la maison, on s’est assis et on s’est tout dit.»

C’est ainsi qu’il lui aurait déclaré: «T’entends pas ce que je te dis. Tu m’écoutes, mais tu ne l’entends pas. Moi je te le dis que j’étouffe. Si tu veux me backer et m’aider, laisse-moi avoir de l’air, laisse-moi me relever et on repartira sur d’autres choses.»