La course aux Oscars est lancée

À moins de cinq mois de la grande messe du cinéma américain, la course aux Oscars­­­ est bel et bien lancée et les médias hollywoodiens ont déjà commencé à jouer à leur jeu préféré, celui des prédictions. Et si l’on se fie à leur boule de cristal, les films Une étoile est née, Roma, Panthère noire et Le premier homme ont de bonnes chances de briller sur la scène du Dolby Theatre le 24 février prochain.

Dans un article publié hier, le réputé magazine The Hollywood Reporter dresse en effet une première liste de favoris et de candidats sérieux pour les principaux prix de la 91e cérémonie des Oscars, en février prochain. Le site spécialisé Indiewire, une autre référence dans le milieu du cinéma, a aussi publié ses premières prédictions il y a quelques semaines.

Photo d'archives

Pour l’instant, les films Une étoile est née de Bradley Cooper, Roma d’Alfonso Cuaron, Panthère noire de Ryan Coogler et Le premier homme de Damien Chazelle sont les titres qui reviennent le plus souvent dans les différentes prédictions pour les Oscars du meilleur film, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario.

Spike Lee semble aussi en bonne position de s’illustrer avec son plus récent film BlacKkKlansman, qui a remporté le Grand Prix au dernier Festival de Cannes.

Photo d'archives

Une nomination pour Lady Gaga ?

Du côté des actrices, tout porte à croire que Lady Gaga pourrait décrocher une première nomination aux Oscars pour sa performance dans le film Une étoile est née, qui marque ses débuts au grand écran. Mais la populaire chanteuse devra vraisemblablement faire face à une compétition féroce : Glenn Close (The Wife), Julia Roberts (Ben is Back) et Toni Collette (Héréditaire) figurent en effet parmi les autres prétendantes.

Chez les acteurs, Bradley Cooper aurait lui aussi, selon les experts, de bonnes chances de briller grâce à son interprétation d’une star du country déchue dans son film Une étoile est née. Sauf qu’il devra rivaliser notamment avec Ryan Gosling (qui incarne l’astronaute Neil Armstrong dans Le premier homme), Hugh Jackman (The Front Runner) et Remi Malek, qui prête ses traits au regretté chanteur Freddie Mercury dans le drame biographique Bohemian Rhapsody.

Bref, la course ne fait que débuter, mais elle promet déjà d’être palpitante.

► La 91e cérémonie des Oscars aura lieu le dimanche 24 février à Los Angeles. Les nominations seront dévoilées en janvier.

Chien de garde n’est pas dans les favoris

Selon les premiers pronostics d’experts, le film québécois Chien de garde a peu de chances d’obtenir une nomination aux Oscars. Choisi pour représenter le Canada dans la course pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, ce premier long métrage de la jeune réalisatrice québécoise Sophie Dupuis ne figure pas pour le moment sur les listes des favoris établies par le Hollywood Reporter et l’Indiewire. Près de 90 pays ont soumis des longs métrages cette année pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. Une liste de neuf titres présélectionnés sera dévoilée en décembre.