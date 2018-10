La cybersécurité coûte cher aux entreprises canadiennes

Les entreprises canadiennes ont dû sortir leur portefeuille afin de protéger leurs systèmes et données informatiques. Elles ont dépensé 14 milliards $ l’an dernier pour prévenir et détecter des incidents de cybersécurité, selon une étude de Statistique Canada publiée lundi.

«Environ 8 milliards de dollars ont été consacrés aux salaires des employés, des consultants et des entrepreneurs qui ont travaillé à la cybersécurité, tandis que 4 milliards de dollars ont été investis dans les logiciels de cybersécurité et le matériel connexe. Plusieurs autres mesures de prévention et de rétablissement ont été à l'origine des 2 milliards de dollars restants des dépenses totales», a affirmé l’agence fédérale qui précise toutefois qu’il s’agit de moins d’un pour cent des revenus totaux des entreprises.

Les attaques informatiques semblent répandues. Une entreprise sur cinq (21 %) dit avoir été victime d’un incident informatique qui a eu un impact sur ses activités l’an dernier. Les grandes entreprises (41 %) ont été beaucoup plus visées que les petites (19 %), selon Statistique Canada. Les établissements bancaires (47 %), les universités (46 %) et les entreprises du transport par pipeline (45 %) ont été aux prises avec le nombre le plus élevé d’incidents.

Environ 38 % des entreprises touchées ont affirmé que l’attaque visait un vol d’argent ou une demande de rançon, tandis que 26 % ont affirmé avoir subi une tentative d’accès à des zones non autorisées. Des tentatives de vol de renseignements personnels ou financiers ont été vécues par 23 % des compagnies visées.

Seulement une entreprise sur dix a signalé un incident de cybersécurité à la police l’an dernier. Environ 79 % des compagnies ont rapporté qu’il s’agissait d’un vol d’argent ou une demande de rançon, contre 56% pour des vols de renseignements.