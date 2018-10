La faute à la Charte des valeurs?

Samedi, Robert Dutrisac, éditorialiste au Devoir, a écrit que si le PQ tire autant le diable par la queue, depuis quelques années, c’est parce qu’il a « tenté d’exploiter les sentiments chauvins et xénophobes d’une frange réactionnaire de la population sous couvert d’une défense de nobles sentiments républicains ».

En d’autres mots, si le PQ ne cesse de perdre du terrain, c’est à cause de la Charte des valeurs et des questions identitaires, qui excitent les racistes et « éloignent les jeunes ».

RÉPÉTER UN MENSONGE

C’est ce que les anglophones ne cessent de répéter depuis quelques années, mais c’est complètement faux.

Comme l’a bien expliqué Joseph Facal dans sa chronique du 6 septembre dernier, les sondages effectués après le dévoilement de la Charte ont au contraire démontré que la population du Québec appuyait la proposition du gouvernement péquiste.

En octobre 2013, un sondage réalisé par Le Devoir révélait que 81 % des électeurs péquistes y étaient favorables !

D’autres sondages démontraient que 48 % des 18-34 ans appuyaient la Charte des valeurs !

Et 68 % des électeurs francophones !

Il est donc mensonger de dire que c’est la « Charte à Drainville » qui a coulé le PQ.

En fait, c’est le contraire : si la Charte n’avait pas été là, le PQ se serait planté encore plus solidement en avril 2014...

Il est bizarre qu’un éditorialiste du Devoir se mette à répéter les mensonges que les adversaires du PQ ne cessent de marteler afin de discréditer le parti fondé par René Lévesque.

Ça fait leur affaire, aux anglophones et aux libéraux, de dire que le dossier identitaire coule le PQ.

Mais si c’était vrai, voulez-vous me dire pourquoi la CAQ a remporté les dernières élections ?

LE VER SUR L’HAMEÇON

Selon monsieur Dutrisac, si les bonzes du PQ défendent la laïcité et la neutralité de l’État en matière de religion, ce n’est pas parce qu’ils y croient, non.

C’est pour attirer le vote des « méchants xénophobes identitaires », la « frange réactionnaire » de la population.

« On va dire qu’on défend les valeurs républicaines, mais dans le fond, on s’en fout. On veut juste attirer le vote des racistes, c’est tout. La laïcité, c’est le ver qu’on accroche à notre hameçon pour que ces bibittes visqueuses qui se tiennent dans le fond des étangs boueux mordent... »

Vraiment ? C’est vraiment ce que monsieur Dutrisac pense du PQ ?

Oui, le PQ aurait dû accepter l’offre de la CAQ et limiter l’interdiction des signes religieux aux employés de l’État en position d’autorité, comme le gouvernement Legault le propose actuellement.

Mais de là à dire que le PQ ne croyait pas aux valeurs défendues par sa Charte, il y a une marge...

Vous croyez qu’Agnès Maltais se foutait de la laïcité, vous ? Qu’elle défendait la Charte juste pour avoir le vote des xénophobes et des racistes ?

Pas moi...

Il est désolant de voir que la thèse de « la mauvaise Charte raciste qui a fait couler le PQ » a encore bonne presse auprès de certains intellectuels indépendantistes.

Ils avalent un mensonge qui a été fabriqué de toutes pièces par les adversaires du PQ !